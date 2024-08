Santé des femmes : 10 conseils pour retrouver le goût de l'activité physique

L'ESSENTIEL Plus d’un tiers des Françaises (41 %) ne suivent pas les recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) en matière d’activité physique.

Au-delà des adultes, cette dynamique s’ancre désormais dès l’adolescence.

Pour contrer ce phénomène qui met la santé des Françaises en danger, l'association Agir pour le coeur des femmes explique comment se remettre à l'activité physique.

Délaisser l’activité physique accentue les facteurs de risque de nombreuses pathologies. À l’occasion des Jeux Olympiques, l’association Agir pour le cœur des femmes en profite donc pour livrer quelques recommandations aux Françaises qui souhaitent inclure en douceur plus de mouvements dans leur quotidien.

"Faire du sport le week-end ne palliera pas la sédentarité de la semaine"

Pour retrouver le réflexe de bouger, l’organisation à but non lucratif invite les femmes à :



- privilégier les déplacements en transports en commun ;



- rester debout dans les transports en commun pendant les trajets ;



- ne pas hésiter à descendre quelques arrêts avant la destination ;



- se déplacer à vélo quand c’est possible ;



- prendre systématiquement les escaliers au lieu de l’ascenseur ou l’escalator ;



- réduire le temps passé devant les écrans et le remplacer par n’importe quelle activité qui met le corps en mouvement (marche, vélo, sport, jardinage…) ;



- se lever 1 à 3 minutes toutes les heures lorsque l’on travaille assis (aller boire un verre d’eau, un café, s’étirer, s’aérer…) ;



- prendre l’habitude de téléphoner ou de participer à des réunions visio en position debout ;



- être régulier dans les efforts fournis ;



- rester active lorsqu’on entre dans la ménopause.



"Le conseil le plus important dans tout ça ? Pratiquer une activité physique modérée quotidiennement", complète l’institution. "Faire du sport le week-end ne palliera pas la sédentarité de la semaine. Il ne viendrait à personne l’idée de se brosser les dents pendant une heure le samedi et plus du tout pendant le reste de la semaine ! C’est la même chose pour l’activité physique", souligne-t-elle.

"Rester active lorsqu’on entre dans la ménopause peut modifier drastiquement et positivement la qualité de vie et faire une grande différence favorable à un vieillissement en bonne santé", développe par ailleurs le Pr Martine Duclos, cheffe du service de médecine du sport du CHU de Clermont-Ferrand et ambassadrice d’Agir pour le Cœur des Femmes.

Seulement 6 % des filles exercent une activité physique quotidienne en France

Plus d’un tiers des Françaises (41 %) ne suivent pas les recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) en matière d’activité physique, d'après une étude de Santé publique France publiée en juin dernier.

"Au-delà des adultes, cette dynamique s’ancre désormais dès l’adolescence", insiste le Pr Claire Mounier-Véhier, cofondatrice d’Agir pour le Cœur des Femmes, cardiologue et médecin vasculaire au CHU de Lille. "Depuis 40 ans, les jeunes de 9 à 16 ans ont perdu 25 % de leurs capacités cardiovasculaires : ils courent moins vite et moins longtemps", rapporte-t-elle. "Et c’est encore pire chez les jeunes filles. Le dernier rapport de l’OCDE indique qu’à 15 ans, seulement 6 % des filles exercent une activité physique quotidienne en France. Les 13-18 ans passent en moyenne près de 4h30 par jour en semaine devant un écran et près de 6 heures le week-end", déplore-t-elle.

Pour un impact positif maximal sur la santé, les hommes doivent faire 5 heures d'activité modérée par semaine contre 2h30 pour les femmes.