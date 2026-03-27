Pâques : noir ou au lait, le match des chocolats

L'ESSENTIEL Le chocolat noir abrite plus de nutriments et flavanols intéressants que le chocolat au lait.

Des études ont montré que les flavanols sont bénéfiques pour la santé cardiaques. Toutefois, les cacaos testés ne sont pas similaires à la composition des chocolats vendus dans le commerce.

Les deux diététiciennes conseillent de bien vérifier les étiquettes des chocolats de Pâques, notamment la teneur en sucre.

Les étals remplis d’œufs et de lapins de Pâques relancent une question vieille comme le monde… ou du moins l'invention du chocolat au lait par Daniel Peter en 1875 : vaut-il mieux manger du chocolat noir ou du chocolat au lait. Deux diététiciennes australiennes Lauren Ball et Emily Burch font le point dans un article paru dans The Conversation le 26 mars 2026.

Pâques : le chocolat noir abrite plus de nutriments intéressants

La principale différence entre les deux chocolats réside dans leur composition et leur teneur en cacao. Le chocolat noir est composé de pâte de cacao, de beurre de cacao et de sucre. La proportion de cacao solide varie généralement de 50 à 90 %. Le chocolat en abrite plutôt entre 20 et 30 % et a en plus du lait en poudre ou du lait concentré.

"Le chocolat noir contenant plus de cacao que le chocolat au lait, il apporte naturellement des quantités légèrement supérieures de certains minéraux", expliquent les deux spécialistes. Par exemple, la rangée d’une tablette (20 g) de chocolat noir 60 % de cacao contient 88 mg de potassium, 24 mg de magnésium et 0,88 mg de fer. La même quantité de chocolat au lait en offre seulement 85 mg, 9,8 mg et 0,28 mg respectivement.

Si le chocolat au lait contient plus de calcium (50,4 mg contre 10,4 mg), sa teneur en sucre est plus importante. "Le cacao est naturellement riche en composés végétaux appelés polyphénols. Ces derniers agissent comme antioxydants dans l'organisme, contribuant à protéger les cellules contre les dommages", précisent les expertes. Et sur ce point, le chocolat noir remporte encore la manche. Il contient environ cinq fois plus de flavanols (un type de polyphénol) que le chocolat au lait, 17 fois plus de catéchines (un autre type de polyphénol) que le thé noir.

Les flavanols améliorent la circulation sanguine

Ces composés donnent d’ailleurs la main au chocolat noir. En effet, des études ont montré que les flavanols du cacao favorisent la relaxation des vaisseaux sanguins et améliorent la circulation sanguine. Ils ont aussi lié une réduction légère des risques de maladies cardiovasculaires.

Toutefois, ces études ont des limites importantes : "bon nombre de ces essais utilisent des extraits de cacao riches en flavanols. D'autres utilisent du chocolat spécialement formulé, et non les tablettes de chocolat ou les œufs de Pâques classiques que l'on trouve en supermarché. Les doses testées sont aussi souvent bien plus importantes et concentrées que celles consommées habituellement", ajoutent les diététiciennes. Elles estiment ainsi que le cacao a des composés intéressants pour la santé, mais que le chocolat noir vendu dans le commerce ne doit pas être confondu avec complément alimentaire. D’autant plus, que son intérêt nutritionnel dépend totalement de la recette du fabricant.

Chocolat noir : attention à la teneur en sucre

"Choisir du chocolat noir ne signifie pas automatiquement qu'il est plus sain, notamment en ce qui concerne le sucre. Certains chocolats noirs en contiennent des quantités étonnamment élevées", préviennent Lauren Ball et Emily Burch ajoutant que certains produits à base de chocolat noir peuvent contenir entre 40 et 50 % de sucre. Par exemple, un lapin de Pâques en chocolat noir de 150 g contenant 50 % de sucre, représente 19 cuillères à café de sucre ajouté.

"Certains œufs de Pâques en chocolat noir vendus en supermarché affichent encore le sucre parmi leurs premiers ingrédients, avant même le beurre de cacao. Cela signifie que le sucre représente une part importante de ce que vous consommez. Il est donc toujours judicieux de retourner l'emballage et de vérifier la liste des ingrédients et le tableau nutritionnel pour en être sûr", écrivent-elles.

Ainsi, si le chocolat noir a l’avantage d’un point de vue nutritionnel par rapport au chocolat noir, il est essentiel de vérifier en détail sa composition. "Dans un chocolat noir de qualité supérieure, le cacao doit figurer en premier dans la liste des ingrédients, et non le sucre", précisent-elles. Au-delà de la composition, il faut également faire attention aux quantités mangées et l'intégrer dans son alimentation globale. Elles ajoutent que pour elles le vrai bienfait du chocolat de Pâques pour la santé réside dans “le plaisir de partager".