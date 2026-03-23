Amanda Peet révèle avoir eu un cancer du sein

L'ESSENTIEL Amanda Peet a été diagnostiquée avec un cancer du sein lors d'un dépistage routinier.

L'actrice avait à cette époque ses deux parents en soin palliatif.

Elle est en rémission depuis janvier 2026.

Dans un long témoignage paru dans le journal The New Yorker, Amanda Peet – connue pour ses rôles dans les films Mon voisin le tueur (2000) et Sept ans de séduction (2005) – a révélé le 21 mars 2026 avoir souffert d’un cancer du sein à l’automne 2025.

Si ce type d'annonce n’est jamais simple, l’actrice a reçu ce diagnostic alors que ses deux parents étaient en soins palliatifs.

Amanda Peet, cancer du sein : "elle m’a dit qu’elle n’aimait pas ce qu’elle voyait à l’échographie"

Amanda Peet a pris l’habitude de passer des examens mammaires tous les six mois depuis que les médecins lui ont révélé qu’elle avait “des seins “denses” et “complexes”. "Non pas comme un compliment, mais comme un avertissement indiquant qu’ils nécessitent une surveillance particulière", précise-t-elle.

Jusqu’à cet automne 2025, ces consultations étaient des moments d’échanges sans stress avec son docteur. "Mais cette fois-ci, elle est restée silencieuse. Elle m’a dit qu’elle n’aimait pas ce qu’elle voyait à l’échographie et qu’elle souhaitait effectuer une biopsie. Après l’examen, elle a dit qu’elle apporterait l’échantillon au Cedars-Sinai et le remettrait en personne au service d’anatomopathologie. C’est là que j’ai compris", se souvient-elle dans son témoignage. Une IRM est également programmée. Alors qu’elle attendait les résultats, la comédienne apprend que son père est en train de mourir. "Ma sœur, qui est médecin et qui est d’ordinaire stoïque, a fondu en larmes”, confie-t-elle. "Je me sentais coupable de ne pas pleurer, mais au moins, j'avais un répit : je n’avais plus à me demander combien de temps, il me restait à vivre."

Après cette épreuve, les résultats tombent. Elle a un cancer du sein. Toutefois, les indicateurs sont "rassurants" : il est de stade 1. Par ailleurs, elle est "réceptrice hormonale positive" et "HER2 négative". Ainsi, ses chances de guérison sont bonnes. La cinquantenaire a ainsi pu éviter les traitements lourds comme la chimiothérapie et la double mastectomie. Elle a eu à la place une tumorectomie (retrait de la tumeur tout en gardant le sein) et une radiothérapie. Pendant ses traitements, elle n’a rien dit à sa mère en phase terminale de la maladie de Parkinson. Celle-ci est décédée sans savoir l'épreuve traversée par sa fille. "Le temps pressait, et de toute façon, je lui avais déjà tout dit", explique-t-elle.

Le cancer du sein d’Amanda Peet rappelle l’importance du dépistage

Si les derniers mois ont été très éprouvants pour Amanda Peet, elle en est sortie victorieuse. Des examens passés en janvier ont révélé qu’elle était en rémission. Son témoignage poignant rappelle l’importance du dépistage du cancer du sein. Il permet en effet de repérer les tumeurs à des stades précoces.

En France, le dépistage organisé du cancer du sein invite toutes les femmes de 50 à 74 ans à réaliser une mammographie tous les deux ans, et cela, même sans symptômes ou facteurs de risques. Si cet examen gratuit détecte une anomalie, d'autres tests peuvent être demandés (échographie, biopsie…). Ces derniers sont pris en charge par la caisse d'assurance maladie aux conditions habituelles de remboursement.

"Il vous est aussi recommandé de faire examiner vos seins (observation et palpation) au moins une fois par an par votre médecin traitant, votre gynécologue ou votre sage-femme, et de rester attentive à des modifications qui seraient inhabituelles : apparition d’une boule, modification de la forme ou de l’aspect de vos seins, du mamelon ou de l’aréole", rappelle l’Institut national du Cancer.

Quand il est détecté tôt, le cancer du sein guérit dans 9 cas sur 10.