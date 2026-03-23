Votre sommeil peut-il révéler que votre cerveau vieillit plus vite que vous ?

L'ESSENTIEL Selon une nouvelle étude, l’analyse des ondes cérébrales pendant le sommeil pourrait permettre d’estimer l’âge du cerveau et de prédire le risque de démence.

D’après les chercheurs, il y a un risque significatif de démence quand l’âge cérébral dépasse l’âge réel.

Pour chaque tranche de 10 ans d’écart entre ces deux âges, le risque de démence augmente de près de 40 %

Chaque année, près de 10 millions de nouveaux cas de démence sont diagnostiqués dans le monde, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Pourtant, dans la plupart des cas, il est déjà trop tard. Faute de méthode de dépistage fiable et précoce, la détection est souvent tardive, une fois que la pathologie incurable est installée.

Mesurer le risque de démence pendant le sommeil

Mais cela pourrait bientôt changer. Dans une étude récemment publiée dans la revue JAMA Network Open, des chercheurs ont découvert un nouveau moyen de dépistage de la démence. Grâce à une technique d’intelligence artificielle appelée apprentissage automatique, ils ont réussi à déterminer l’âge cérébral de chaque participant.

“L'âge cérébral est calculé à partir des ondes cérébrales enregistrées [par un électroencéphalogramme (EEG), NDLR] pendant le sommeil, explique Yue Leng, principal auteur de l'étude, dans un communiqué. Nous savons que l'activité cérébrale durant le sommeil offre un aperçu mesurable du vieillissement cérébral.” En comparant l’âge cérébral à celui réel des patients, ils sont ainsi parvenus à mesurer leur risque individuel de démence.

10 ans d’écart entre âge cérébral et réel augmente le risque de 40 %

Cette nouvelle méthode de dépistage a été testée sur environ 7.000 participants, âgés de 40 à 94 ans. Ils ont été suivis pendant une période allant de 3,5 à 17 ans. Au début, aucun ne souffrait de démence, mais 1.000 ont développé la maladie durant l’étude.

Forts de ces données, les scientifiques ont découvert que les participants avaient un risque significatif de démence quand leur âge cérébral était plus élevé que l’âge réel. Plus précisément, pour chaque tranche de 10 ans d’écart entre ces deux âges, le risque de démence augmente de près de 40 %. À l’inverse, si l’âge cérébral est inférieur à l’âge réel, le risque de démence est plus faible.

D’après les chercheurs, ces résultats sont aussi liés à la qualité du sommeil qui pourrait influencer le vieillissement cérébral. ”Une meilleure gestion du poids, en réduisant l'indice de masse corporelle et en augmentant l'activité physique pour diminuer le risque d'apnée du sommeil, pourrait avoir un impact, explique Haoqi Sun, premier auteur de l'étude. Mais il n'existe pas de solution miracle pour améliorer la santé cérébrale.”

En attendant, le mieux reste de limiter l’usage des écrans le soir et toujours se coucher et se lever aux mêmes heures pour avoir un rythme de sommeil constant. Des conseils qui vous permettent d’être en forme au quotidien et peut-être limiter le risque de démence à terme.