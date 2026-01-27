Les vertus méconnues des traitements de la goutte

L'ESSENTIEL Pour réduire le taux d’acide urique dans le sang et dissoudre les dépôts de cristaux d'urate, les personnes atteintes de goutte prennent des médicaments hypouricémiants.

En plus de réduire les crises, ces traitements diminuent le risque d’événements cardiovasculaires (infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral ou décès d'origine cardiovasculaire) chez certains patients.

Ce lien est plus prononcé chez les patients présentant un risque cardiovasculaire élevé et très élevé.

Provoquant des douleurs intenses et des gonflements articulaires, la goutte est maladie chronique causée par l’hyperuricémie, à savoir la présence d’un excès d’acide urique dans le sang. "Des microcristaux d’acide urique peuvent alors se déposer dans les articulations et les tissus qui l’entourent. La détection de ces cristaux par les macrophages (une variété de globules blancs) déclenche une réaction inflammatoire intense, à l’origine de la crise de goutte", indique l’Assurance Maladie.

Goutte : "atteindre une uricémie inférieure à 6 mg/dL"

Ce rhumatisme est associé à un risque cardiovasculaire accru. Jusqu’à présent, les chercheurs ignorent si l’obtention d’un taux d’acide urique inférieur à 6 mg/dL dans le sang, grâce à un traitement hypouricémiant, permettrait de réduire le risque cardiovasculaire chez les patients. Afin d’en avoir le cœur net, des scientifiques de l'université de Nottingham (Angleterre) ont voulu évaluer l'association entre l'atteinte d'un faible taux d'urate sérique et la survenue d'événements cardiovasculaires.

Pour ce faire, l’équipe a utilisé les données de la base de données Clinical Practice Research Datalink Aurum, couplées aux dossiers médicaux et de mortalité, de janvier 2007 à mars 2021. Au total, 109.504 personnes, âgés de 18 ans ou plus, ont été inclus. Les particpiants avaient reçu un diagnostic de goutte, présentaient un taux d’acide urique dans le sang supérieur à 6 mg/dL avant le traitement. Ces derniers ont commencé à prendre des médicaments hypouricémiants, dont le but est de maintenir l’uricémie sous une valeur seuil. "L’objectif est d’atteindre une uricémie inférieure à 360 umol/L (6 mg/dL), et si possible inférieure à 300 umol/L. Seul, un taux bas d'acide urique dans le sang permet la dissolution des cristaux d'acide urique", précise l’Assurance Maladie.

AVC, crise cardiaque : le traitement contre la goutte réduit le risque d’événements cardiovasculaires

Les patients ont été divisés en deux et placés dans le groupe "traitement hypouricémiant à objectif thérapeutique" ou le groupe "traitement hypouricémiant sans objectif thérapeutique" selon qu'ils atteignaient ou non un taux d'urate sérique inférieur à 6 mg/dL dans les 12 mois suivant leur première prescription de médicaments hypouricémiants. Ensuite, les auteurs ont analysé la survenue d'un événement cardiovasculaire indésirable majeur (infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral ou décès d'origine cardiovasculaire) dans les cinq ans suivant le début du traitement.

Selon les résultats, publiés dans la revue JAMA Internal Medicine, les membres du groupe "traitement hypouricémiant à objectif thérapeutique" présentaient une survie à cinq ans plus élevée et un risque d'événement cardiovasculaire indésirable majeur plus faible que ceux de l’autre groupe. Cette association était plus marquée chez les personnes à risque cardiovasculaire élevé et très élevé que chez celles présentant un risque modéré. Les volontaires ayant atteint un objectif d’uricémie inférieur à 300 µmol/L (5 mg/dL) présentaient une réduction du risque plus importante. "Cette étude apporte un avantage supplémentaire des traitements hypouricémiants : la réduction du risque d'infarctus, d'AVC et de décès liés à ces maladies", a conclu le professeur Abhishek.