  • CONTACT
Menu

QUESTION D'ACTU

Vieillissement

Fonte musculaire : comment l’exercice inverse le processus

Une équipe de chercheurs a mis en évidence comment l’exercice physique aide les muscles à gérer le vieillissement. Au cœur de cette découverte : un gène méconnu, qui pourrait être la cible de traitements contre la fonte musculaire liée à l’âge.

Fonte musculaire : comment l’exercice inverse le processus Viacheslav Peretiatko / istock
L'ESSENTIEL
  • Une étude montre comment l’activité physique réactive la capacité des muscles à se réparer avec l’âge.
  • Elle identifie le gène DEAF1, méconnu, comme un acteur clé du vieillissement musculaire.
  • Cette avancée ouvre la voie à des traitements qui imiteraient les bienfaits de l’exercice au niveau cellulaire.

L’exercice serait bien le meilleur traitement contre le vieillissement. Une nouvelle recherche menée par la Duke-NUS Medical School (Singapour), en collaboration avec l’université britannique de Cardiff, dévoile comment l’activité physique réactive la capacité des muscles à se réparer avec l’âge. L’étude, publiée dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences, met en lumière le mécanisme moléculaire qui pourrait permettre à des millions de personnes âgées de retrouver force et mobilité.

L’effet réparateur de l’exercice physique

Au cœur du déclin musculaire lié à l’âge, les scientifiques ont identifié le gène DEAF1, responsable d'un dérèglement du processus d'entretien de nos protéines musculaires. Normalement contrôlé par les protéines FOXO, ce gène devient en effet hyperactif lorsque ces dernières diminuent avec l’âge. Cette suractivation pousse le système de croissance cellulaire mTORC1 (chargé de produire et d’éliminer les protéines musculaires) à produire des protéines sans éliminer les déchets cellulaires... Ce qui a pour effet d’affaiblir progressivement les muscles.

Mais il apparaît donc que l’exercice peut inverser ce processus et corriger le déséquilibre. "L’activité physique active certaines protéines qui réduisent les niveaux de DEAF1, rétablissant l’équilibre du système de croissance musculaire", explique le Dr Tang Hong-Wen, auteur principal de l’étude, dans un communiqué. En clair, cela permet aux muscles de "se nettoyer" et de se reconstruire plus efficacement. "Cette recherche explique pourquoi les muscles vieillissants perdent leur capacité de réparation, et comment l’exercice peut en rétablir l’équilibre chez certains", résume Patrick Tan, de la Duke-NUS.

SUR LE MÊME THÈME

"Comme si on appuyait sur le bouton de rembobinage"

Comme attendu, les expériences menées sur des mouches et des souris âgées ont confirmé que la réduction du gène DEAF1 permettait de restaurer toutes les fonctions musculaires. D’après la chercheuse Priscillia Choy Sze Mun, qui a participé aux travaux, "diminuer DEAF1 aide donc les muscles à retrouver force et équilibre, presque comme si on appuyait sur le bouton de rembobinage". Mieux encore, l’équipe de scientifiques a constaté que DEAF1 influence les cellules souches musculaires, essentielles à la réparation des tissus. En ouvrant la voie à des traitements qui imiteraient les bienfaits de l’exercice au niveau cellulaire, cette découverte pourrait bien, à terme, profiter aux patients convalescents ou atteints de maladies chroniques.

Vous aimez cet article ? Abonnez-vous à la newsletter !
Publicité

EN DIRECT

LA CHAÎNE SANTÉ

chaine youtubeYoutube

LES MALADIES

Hypotension orthostatique : quand la pression artérielle chute au lever

Hypotension orthostatique : quand la pression artérielle chute au lever

Drépanocytose : une déformation des globules rouges aux conséquences graves

Drépanocytose : une déformation des globules rouges aux conséquences graves

Maladie de Charcot (Sclérose latérale amyotrophique)

Maladie de Charcot (Sclérose latérale amyotrophique)

J'AI MAL

J ai Mal Bras et mains Bras et mains Tête et cou Torse et haut du dos Jambes et pied

SYMPTÔMES

Douleurs de l’avant-pied : des métatarsalgies à 90 % liées à problème d’appui

Douleurs de l’avant-pied : des métatarsalgies à 90 % liées à problème d’appui

Mauvaise haleine : il faut améliorer l’hygiène bucco-dentaire

Mauvaise haleine : il faut améliorer l’hygiène bucco-dentaire

Pourquoi Docteur Tous droits réservés, 2026