Pour protéger votre santé mentale, renforcez vos muscles

L'ESSENTIEL La force musculaire n’influence pas seulement la santé physique, mais également le bien-être psychologique, selon une étude. "Il est essentiel de maintenir une bonne force musculaire en vieillissant, tant pour sa santé physique que mentale."

La bonne nouvelle, c’est que la force musculaire est un "facteur modifiable", ce qui offre une piste prometteuse pour la prévention des troubles mentaux chez les seniors.

Le renforcement musculaire pourrait donc être un levier d’action crucial pour la santé mentale des personnes âgées, conclut l’étude.

Prendre soin de ses muscles, c’est aussi prendre soin de son cerveau. C’est, en substance, ce que rapporte une nouvelle étude publiée dans l’International Journal of Clinical and Health Psychology, explorant le lien entre la force musculaire et la santé mentale chez des seniors.

L’influence de la force musculaire sur le bien-être psychologique

Dans le cadre de leurs travaux, les chercheurs de plusieurs instituts de recherche espagnols ont suivi 90 participants, dont 57 % de femmes, tous âgés et en bonne santé cognitive. Ils ont évalué leur force musculaire à travers plusieurs tests physiologiques, comme la force de préhension (la "poigne"), les squats, ainsi que l'extension des coudes et des genoux. Les volontaires ont aussi été interrogés sur leur perception de leur condition physique via l'International Physical Fitness Scale (IFIS).

L’aspect mental n’a pas été négligé. Les scientifiques ont ainsi examiné différents indicateurs de santé mentale tels que l’anxiété, la dépression, le stress, le sentiment de solitude, la satisfaction de vivre, l’estime de soi et le bien-être émotionnel. Parmi les résultats, une association significative a été observée entre la force de préhension et l’estime de soi, ainsi qu'entre la force perçue et les symptômes dépressifs. Ce qui suggère que la force musculaire n’influence pas seulement la santé physique, mais également le bien-être psychologique. "Ces résultats montrent qu'il est essentiel de maintenir une bonne force musculaire en vieillissant, tant pour sa santé physique que mentale", résume Dr María Rodríguez-Ayllón, qui a participé à l’étude, dans un communiqué.

Le renforcement musculaire comme gage de santé mentale

La bonne nouvelle, c’est que la force musculaire est un "facteur modifiable", ce qui offre une piste prometteuse pour la prévention des troubles mentaux chez les seniors. Pour confirmer leurs dires, les auteurs de l’étude ont développé un programme d’intervention de 6 mois visant à améliorer la force musculaire des participants pour observer l’impact sur leur santé mentale et cognitive. Comme attendu, ils ont observé que la pratique régulière d’exercices de renforcement musculaire a été un outil clé pour améliorer non seulement la condition physique des personnes âgées, mais aussi leur bien-être psychologique.

En vieillissant, maintenir une activité physique régulière pourrait donc réduire les risques de dépression, d’anxiété, mais aussi améliorer l'estime de soi – des facteurs essentiels pour vivre son troisième âge de façon sereine.