Renforcement musculaire : quels sont ses bienfaits sur le corps et l’esprit ?

L'ESSENTIEL En renforcement musculaire, on peut pratiquer différents exercices comme les squats, le lever de poids ou encore la planche.

Renforcer ses muscles permet de protéger les articulations et donc de réduire les risques de chute une fois plus âgé.

Le renforcement musculaire aurait aussi une action sur la prévention des maladies chroniques tels que les pathologies cardiovasculaires, le diabète ou le cancer.

Squats, abdominaux, gainage, bench press… Ces différents exercices visent à solliciter les muscles, afin de les renforcer et les rendre plus mobiles. Au quotidien, nous effectuons du renforcement musculaire sans même nous en apercevoir (monter des escaliers, porter des sacs de courses…).

Les effets du renforcement musculaire sur le corps

À l’instar des exercices d'aérobie, comme la natation, la course à pied ou le vélo, le renforcement musculaire présente de multiples vertus santé. "Il y a peu encore, on mettait l’activité physique aérobie en avant pour ses bienfaits pour la santé, tandis que l’entraînement en résistance était souvent absent des politiques globales de santé publique (…) Mais des preuves scientifiques irréfutables se sont accumulées au fil des années et rendent manifeste le fait que le travail musculaire en résistance comporte une kyrielle de bienfaits pour la santé, indépendamment de l’activité aérobie", a indiqué DJ McDonough, chercheur spécialiste des maladies cardiovasculaires de l’École de santé publique de l’Université du Minnesota, à National Géographic.

On observe généralement des changements physiques lorsqu’une personne pratique régulièrement des activités de renforcement musculaire. Le gainage, le lever de poids ou encore les squats permettent de rendre les muscles plus forts, les cuisses et les fessiers plus fermes et de renforcer la sangle abdominale. Ces exercices accentuent aussi le métabolisme de base, ce qui signifie que l’on brûle plus de calories au repos.

À force de pratiquer le renforcement, les muscles deviennent de plus en plus forts, ce qui permet de protéger les articulations. Un bienfait intéressant, surtout après 50 ans quand les os et les articulations se fragilisent.

Renforcement musculaire : une réduction du risque de maladies chroniques

Outre les bienfaits "physiques", le renforcement aurait aussi une action sur la prévention des maladies chroniques telles que les pathologies cardiovasculaires, le diabète ou le cancer. Selon une étude publiée dans la revue BMJ, les activités de renforcement musculaire ont été associées à une réduction de 10 à 17 % du risque de mortalité toutes causes confondues. Les chercheurs avaient recommandé de pratiquer 30 à 60 minutes de renforcement musculaire pour profiter des bénéfices de ce sport.

La musculation peut contribuer à protéger le cerveau

Le renforcement musculaire pourrait réduire les risques de maladies neurodégénératives. Des chercheurs de l’Université de Sydney ont observé que la pratique du lever de poids pendant six mois pourrait contribuer à protéger les zones du cerveau particulièrement vulnérables à la maladie d'Alzheimer.

L’exercice physique est donc essentiel pour le bien-être physique et mental. En France, les autorités sanitaires recommandent de pratiquer 30 minutes d'activité physique d'intensité modérée à élevée au moins cinq jours par semaine.