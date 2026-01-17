Comment mieux récupérer de la «super grippe» ?

L'ESSENTIEL En cas d’infection au virus de la grippe A de type H3N2, aussi appelé "sous-clade K", on parle de "super grippe" en raison de la rapidité de sa propagation et de l’intensité des symptômes ressentis.

Les personnes touchées doivent s'attendre à être immobilisées pendant un certain temps, selon les médecins.

Les praticiens révèlent les différents gestes à adopter pour accélérer la guérison.

Cet hiver, la grippe frappe fort. Selon Santé publique France, l'activité pour syndrome grippal repartait à la hausse du 5 au 11 janvier, tous âges confondus, après une baisse observée en médecine de ville les deux semaines précédentes. Cette tendance était particulièrement marquée chez les enfants de moins de 15 ans. Les virus en circulation "étaient toujours très majoritairement de type A, avec une co-circulation des sous-types A(H1N1)pdm09 et A(H3N2)", indique l’autorité sanitaire. Pour rappel, le virus de la grippe A de type H3N2, également connu sous le nom de sous-clade K et qualifié de "super grippe", est une version virulente du virus. Ce variant, qui est plus apte à contourner l'immunité acquise, qu'elle provienne du vaccin antigrippal ou d'une précédente infection, se propage plus rapidement.

La "super grippe peut vous clouer au lit plus longtemps que la phase aiguë"

En outre, l’intensité des symptômes ressentis, tels que la fièvre, les frissons, les courbatures, la fatigue persistante, la toux, le mal de gorge, les maux de têtes ou encore la congestion nasale, est plus élevée chez les personnes infectées. "Une fois que la grippe vous a attrapé, elle peut vous clouer au lit plus longtemps que la phase aiguë. (…) Si les symptômes aigus comme la fièvre peuvent s'atténuer en quelques jours, la fatigue et un malaise général peuvent persister pendant une semaine, voire plus. Le virus déclenche une réaction inflammatoire : c'est ainsi que le corps se défend. Mais même après la disparition des premiers symptômes, cette inflammation peut persister et alimenter des symptômes comme le mal de gorge, la toux sèche et une sensation générale de malaise. Cela peut sans aucun doute durer un certain temps. La déshydratation et la diminution de l'activité physique (dues à un état de santé fragile) peuvent également ralentir la guérison", ont expliqué, au média Self, William Schaffner, spécialiste des maladies infectieuses et professeur à la faculté de médecine de l'université Vanderbilt, et Amesh A. Adalja, chercheur principal au Centre pour la sécurité sanitaire de l'université Johns Hopkins.

"Super grippe" : comment accélérer son rétablissement ?

Pour se remettre rapidement de la "super grippe", l’Assurance Maladie recommande de se reposer. "Votre corps guérit mieux lorsqu'il n'est pas stressé. Évitez les efforts physiques intenses, faites des siestes et reposez-vous pleinement. Même un jour de repos supplémentaire peut faire la différence", a déclaré Eric Alford, médecin généraliste et directeur médical régional des cliniques Baylor Scott & White de Brenham. Amesh A. Adalja préconise de bouger une fois la convalescence amorcée. "Asseyez-vous, marchez et bougez autant que possible. Votre corps vous en remerciera."

Autre conseil : bien s’hydrater, car la fièvre et la perte d'appétit peuvent entraîner une déshydratation, ce qui "augmente le risque de pneumonie. Une bonne hydratation permet de maintenir l’hydratation des muqueuses et facilite l’évacuation des sécrétions nasales, ce qui soulage la sensation de nez bouché", a ajouté William Schaffner. Dès que l’appétit revient, Eric Alford recommande de consommer des aliments nutritifs. "Les soupes à base de bouillon, ainsi que les fruits et légumes riches en vitamines C et A, peuvent contribuer à renforcer votre système immunitaire. Privilégiez les aliments faciles à digérer et appétissants lorsque vous êtes malade."

Si les symptômes s’aggravent, s'accompagnent d'essoufflement, d'une fatigue extrême empêchant d'accomplir les activités quotidiennes ou persistent plus d’une semaine sans amélioration, il convient de consulter un médecin.