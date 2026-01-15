Maladie de Crohn : moins de calories, moins de symptômes ?

L'ESSENTIEL Une étude montre qu'un régime hypocalorique ponctuel améliore les symptômes de Crohn.

Les marqueurs biologiques d'inflammation ont également diminué.

Cette approche nutritionnelle ouvre de nouvelles pistes de traitement.

"Que dois-je manger ?" : c'est l’une des principales questions que se posent les patients atteints de Crohn, une maladie chronique qui se manifeste par une inflammation de l’intestin provoquant douleurs abdominales et diarrhées. Et les médecins n’ont pas toujours la réponse adéquate, car les études sérieuses sur le sujet manquent à l’appel. Mais une nouvelle recherche américaine, publiée dans la revue Nature Medicine, pourrait bien changer la donne.

Un régime "imitant le jeûne alimentaire"

Cet essai clinique randomisé, mené par des chercheurs de la faculté de médecine de Stanford, a porté sur 97 patients atteints de formes légères à modérées de la maladie de Crohn, une des principales maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI), qui affectent plus de 250.000 personnes en France. Les participants ont été divisés en deux groupes : l'un suivant un "régime imitant le jeûne alimentaire" (fasting mimicking diet, ou FMD), l'autre conservant une alimentation classique. Pendant trois mois, le groupe FMD a suivi un régime végétal hypocalorique (700 à 1.100 calories par jour) durant cinq jours consécutifs par mois, et une alimentation normale le reste du temps.

Les résultats sont sans appel : près de deux tiers des patients du groupe "jeûne alimentaire" ont vu leurs symptômes s’améliorer, contre moins de la moitié dans le groupe témoin. "Nous avons été très agréablement surpris que la majorité des patients semblent bénéficier de ce régime", a déclaré le Dr Sidhartha Sinha, auteur principal de l’étude, dans un communiqué. A noter que même un seul cycle de FMD semblait suffire à produire des effets cliniques notables.

Vers une alimentation personnalisée ?

Au-delà du ressenti des patients, les scientifiques ont observé une diminution significative de marqueurs biologiques de l’inflammation. La calprotectine fécale, un indicateur clé de l’inflammation intestinale, a clairement baissé chez les participants du groupe FMD. Même constat pour certains médiateurs lipidiques pro-inflammatoires et molécules immunitaires. Pour le Dr Sinha, ces résultats ouvrent la voie à une meilleure compréhension des mécanismes à l’œuvre : "Peut-on identifier des signatures biologiques qui prédiraient les patients susceptibles de répondre au régime ?"

La maladie de Crohn touche près d'un million d'Américains et provoque des symptômes invalidants : douleurs abdominales, diarrhées, perte de poids... Si les traitements actuels, comme les anti-inflammatoires, atténuent les symptômes, seule la moitié des patients atteignent une rémission complète. En montrant qu’un régime alimentaire restrictif peut réduire l’inflammation sans effet secondaire majeur, cette étude pourrait marquer un tournant. Les chercheurs comptent désormais poursuivre l’exploration du microbiote intestinal pour mieux cerner les effets du régime FMD.