Les fauteuils roulants seront intégralement remboursés à partir de ce lundi

L'ESSENTIEL À partir du 1er décembre 2025, tous les fauteuils roulants seront intégralement pris en charge par l’Assurance maladie.

La réforme concerne environ 150 000 personnes qui acquièrent un fauteuil roulant chaque année en France.

La prise en charge intégrale couvre également les adjonctions et les options du fauteuil, "à condition qu'elles soient prescrites par un professionnel de santé qualifié et qu'elles répondent à un besoin essentiel de compensation du handicap".

C’est une avancée de taille pour les personnes à mobilité réduite. Les fauteuils roulants seront intégralement remboursés par la Sécurité sociale à partir de ce lundi 1er décembre 2025.

"La réforme vise à améliorer l'accès aux fauteuils roulants pour toutes les personnes en situation de handicap, en garantissant une prise en charge intégrale et en simplifiant les démarches administratives", précise le ministère de la Santé sur son site internet.

Tous les fauteuils roulants seront pris en charge à 100 %

Le remboursement à 100 % du fauteuil roulant concerne les 150.000 personnes qui en acquièrent un chaque année en France ainsi que les 400.000 usagers temporaires comme les patients en rééducation ou blessés qui louent l’appareil. Aucun modèle n’est exclu de la réforme "dès lors qu'il y a une prescription valable, établie par un professionnel de santé formé, qui identifie et valide un besoin de compensation du handicap". Les options et adjonctions (bras articulé, fauteuil qui se verticalise…) seront également prises en charge.

Celles qui "ne sont pas listées dans la nomenclature peuvent faire l'objet d'une prise en charge sur devis, après une demande d'accord préalable auprès de l'Assurance Maladie ou de la MSA (sécurité sociale agricole), qui dispose d'un délai maximal de deux mois pour répondre. Si aucune réponse n'est donnée dans ce délai, le silence vaut accord", précise le ministère.

Prise en charge des fauteuils roulants : un accès plus direct et plus simple

Environ 1,1 million de personnes en France utilisent un fauteuil roulant au quotidien. Ce véhicule indispensable pour leurs déplacements et leurs autonomies peut être très onéreux. Certains peuvent coûter "jusqu'à 100.000 euros" en fonction des options nécessaires. Ainsi jusqu’à présent, les patients faisaient face à des restes à charge qui pouvaient être très importants. Pour trouver les fonds nécessaires, ils devaient alors se tourner vers différents financeurs potentiels : leur mutuelle, les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH), ou les collectivités territoriales.

Grâce à la réforme, "les usagers bénéficient ainsi d’un accès « direct » à la prise en charge, sans passer par plusieurs financeurs, ce qui simplifie les démarches et accélère la mise à disposition du fauteuil", assure le ministère.