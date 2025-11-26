En 2024, «764 décès reconnus à la suite d’un accident de travail»

L'ESSENTIEL En 2024, 764 morts liés à des accidents du travail, soit 5 de plus qu’en 2023, ont été enregistrés.

Les personnes les plus concernées ont plus de 25 ans.

Les malaises restent la cause de plus de la moitié des décès liés au travail.

1.030.530. C’est le nombre d’accidents du travail, de trajet, de maladies professionnelles déclarés de manière complète en 2024. Dans un rapport sur les risques professionnels, l’Assurance Maladie indique que, comme depuis 2022, cette tendance est marquée par une baisse des accidents de travail et une augmentation des maladies professionnelles, "ces dernières retrouvant le niveau des années avant Covid-19."

Une hausse de 6,7 % des maladies professionnelles

Dans le détail, une diminution de 1,1 %, avec un indice de fréquence égal (IF) à 26,4 pour 1.000 salariés, a été observée pour les accidents de travail. Du côté des accidents de trajet, les experts constatent une légère progression de 0,7 % avec un IF de 4,6. "Pour les maladies professionnelles, on note une poursuite de l’augmentation de 6,7 %, notamment des troubles musculosquelettiques (+ 6,6 %), qui représentent près de 90 % des maladies professionnelles avec un IF de 2,2, des pathologies liées à l’amiante (+ 8,5 %) et des maladies professionnelles hors tableau, en particulier les affections psychiques (+ 9 %)."

Accidents de travail : les malaises restent la cause de plus de la moitié des décès

En ce qui concerne les décès, 1.297 ont été recensés pour tous sinistres confondus. Au total, 764 morts sont liés à des accidents du travail, soit 5 de plus qu’en 2023. Comme les années précédentes, plus de la moitié de ces décès sont la conséquence de malaises, 24 % ont une origine professionnelle identifiée (chute, manutention…) et plus de 10 % sont dus à des accidents routiers. "Les décès, dont l’origine professionnelle est identifiée, se stabilisent à 185 cas en 2024." Parmi les 1.297 décès, 318 dont consécutifs à des accidents de trajet (14 cas de moins qu’en 2023), dont 222 d’origine routière et 215 décès en MP (19 cas supplémentaires par rapport à 2023).

Les plus de 25 ans sont plus touchés

L’Assurance Maladie précise que 3 % des décès liés au travail concernent des salariés de moins de 25 ans et cela représente 22 décès. Le nombre de morts estimé chez les plus de 25 ans est de 742. "Les malaises, au contraire, sont relativement moins importants chez les salariés de moins de 25 ans, alors qu’ils représentent plus de la moitié des décès chez les salariés de 25 ans et plus." Autre donnée mise en avant : plus de 20 % des décès sont survenus dans l’année qui suit la prise de poste. "Cela représente au moins 160 décès en 2024. Mais en ce qui concerne les salariés de moins de 25 ans, plus de la moitié des décès sont survenus moins d’un an après la prise de poste."

Dans un communiqué, le syndicat Solidaires a déclaré que ces chiffres sont "inacceptables. Personne ne devrait perdre sa vie à la gagner. Ces accidents et décès sont le reflet d’organisations pathogènes du travail mises en place pour faire passer les profits avant la santé, la sécurité et la vie des travailleurs et des travailleuses. La précarité, la sous-traitance en progression accentuent aussi le nombre d’accidentés."