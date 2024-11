Travail : rester debout peut nuire à votre tension artérielle

L'ESSENTIEL Un temps de travail plus élevé en position debout est lié à une pression artérielle diastolique diurne plus élevée.

Cependant, un comportement sédentaire durant les heures au travail est associé à une tension artérielle diastolique nocturne plus basse.

"Il est judicieux de faire une pause pendant la journée de travail, soit en marchant toutes les demi-heures, soit en restant assis pendant certaines parties de la journée", selon les chercheurs.

De précédents travaux ont montré que se tenir debout au travail réduisait le stress, les problèmes musculo-squelettiques, améliorait la productivité et la concentration. Cependant, une autre recherche a signalé que rester dans cette position n’était pas bénéfique pour la santé cardiovasculaire, car cela augmenterait même les risques de troubles liés à la circulation, tels que les varices et la thrombose veineuse profonde. Récemment, des chercheurs de l'université de Turku (Finlande) ont aussi révélé qu’être debout durant les heures au travail avait un impact négatif sur la tension artérielle.

La tension artérielle sur 24 heures, un "meilleur" indicateur

Pour parvenir à cette conclusion, ces derniers ont mené une étude au cours de laquelle ils ont voulu évaluer les associations entre le comportement d’activité spécifique à un domaine et la pression artérielle sur 24 heures. Dans le détail, l’équipe a recruté 156 travailleurs, âgés en moyenne de 62 ans, dont l’IMC est de 26,2 kg/m2. Lors de l’analyse, elle a pris en compte le sexe, le mode de travail et la prise de médicaments antihypertenseurs. L’activité physique des employés municipaux approchant l'âge de la retraite a été mesurée à l'aide d'accéléromètres portés sur la cuisse pendant les heures de travail, les loisirs et les jours de congé.

En outre, les participants ont utilisé un tensiomètre portable qui mesurait automatiquement leur pression artérielle systolique et diastolique toutes les 30 minutes pendant la journée et la nuit. "Plutôt qu'une mesure unique, la tension artérielle sur 24 heures est une meilleure indication de la façon dont la tension artérielle sollicite le cœur et les vaisseaux sanguins tout au long de la journée et de la nuit. Si la tension artérielle est légèrement élevée tout au long de la journée et ne baisse pas suffisamment même la nuit, les vaisseaux sanguins commencent à se raidir et le cœur doit travailler plus fort pour faire face à la pression accrue. Au fil des années, cela peut conduire au développement de maladies cardiovasculaires", a expliqué Jooa Norha, qui a dirigé l’étude.

Une pression artérielle diastolique nocturne plus basse chez les participants sédentaires

Se tenir debout au travail peut être nocif pour le cœur et le système circulatoire. En particulier, rester dans cette position pendant longtemps peut augmenter la tension artérielle, car le corps stimule la circulation vers les membres inférieurs en resserrant les vaisseaux sanguins et en augmentant la puissance de pompage du cœur. Selon les résultats, publiés dans la revue Medicine & Science in Sports & Exercise, un temps de travail plus élevé en position debout est associé à une pression artérielle diastolique diurne plus élevée. En revanche, un comportement sédentaire durant les heures au travail est lié à une tension artérielle diastolique nocturne plus basse.

"Il est judicieux de faire une pause pendant la journée de travail, soit en marchant toutes les demi-heures, soit en restant assis pendant certaines parties de la journée. Il est bon de se rappeler qu'être physiquement actif au travail ne suffit pas à lui seul. La pratique d'exercices physiques variés pendant les loisirs contribue à maintenir la forme physique, ce qui rend la tension liée au travail plus gérable", a conclu Jooa Norha.