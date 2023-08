Travail : quel est le moment où vous êtes le moins productif ?

L'ESSENTIEL La productivité des employés baissait le vendredi après-midi.

Ils faisaient plus de fautes de frappe l'après-midi.

Le travail hybride ou la semaine de quatre jours pourraient les rendre plus heureux et plus productifs.

"La plupart des recherches sur la productivité des travailleurs utilisent les déclarations des salariés, les évaluations des employeurs ou les technologies, mais celles-ci peuvent être subjectives", a déclaré Mark Benden, professeur et chef du département de la santé environnementale et professionnelle au Texas A&M School of Public Health (États-Unis). C’est pourquoi il a décidé de réaliser une étude pour obtenir des données objectives sur les habitudes de travail des employés.

Pour les besoins des travaux, le chercheur et son équipe se sont concentrés sur des paramètres de l'utilisation de l'ordinateur (vitesse de frappe, fautes de frappe et activité de la souris). Dans le détail, ils ont examiné les mesures de 789 employés d'une grande entreprise énergétique du Texas sur une période de deux ans, du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018. Les scientifiques ont ensuite comparé leur usage de l’ordinateur en fonction des jours de la semaine et des heures de la journée.

Le vendredi après-midi, le moment où la productivité est la plus faible

"Nous avons constaté que la productivité des travailleurs variait en fonction de l'heure de la journée, avec une utilisation réduite de l'ordinateur observée tous les après-midi", selon les résultats publiés dans la revue Plos One. Autre constat : les salariés étaient moins productifs le vendredi. "La diminution du nombre de fautes de frappe était beaucoup moins importante que celle du nombre de mots tapés, ce qui indique une diminution de l'efficacité du travail le vendredi après-midi", ont précisé les auteurs. En clair, les employés sont moins actifs et plus enclins à faire des erreurs l'après-midi et le vendredi.

"Ces indicateurs constituent une nouvelle approche de l'évaluation de la productivité au cours de la semaine de travail et peuvent aider à optimiser les modalités de travail pour promouvoir la productivité des employés", ont indiqué les chercheurs. Ils ont estimé que des modalités de travail flexibles, telles que le travail hybride ou la semaine de quatre jours, pouvaient rendre les employés plus heureux et plus productifs.

"Les personnes qui télétravaillent ou qui travaillent moins de jours sont moins stressées"

"D'autres cohortes ont montré que les personnes qui télétravaillent ou qui travaillent moins de jours sont moins stressées par les trajets, la politique du lieu de travail et d'autres facteurs, et qu'elles sont donc plus satisfaites de leur travail. Ces dispositions permettent aux employés de passer plus de temps avec leur famille, ce qui réduit les conflits entre le travail et la famille, et leur donnent également plus de temps pour faire de l'exercice et pratiquer des activités de loisirs, dont il a été démontré qu'elles améliorent la santé physique et mentale", a conclu Mark Benden dans un communiqué.