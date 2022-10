Une utilisation «réfléchie» des smartphones peut améliorer la productivité

L'ESSENTIEL Entre 3 et 17 ans, la moyenne de temps passé devant les écrans est de 3 heures par jour en France.

Une surexposition aux écrans provoque des problèmes de concentration, des troubles du sommeil, des conséquences psychologiques (anxiété, dépression, sautes d’humeur, et physiques (fatigue oculaire, migraines…).

"Au cours des dernières années, de nombreuses recherches ont examiné les conséquences négatives qui peuvent découler de l'utilisation des smartphones. Pour aider à réduire ces conséquences, les entreprises ont développé des applications et des fonctionnalités pour permettre de limiter son temps d'écran", ont indiqué des scientifiques de l’université d'État de San Diego (États-Unis).

469 étudiants ont surveillé leur temps d’écran grâce à une application

Dans une récente étude, publiée dans la revue AIS Transactions on Human-Computer Interaction, ils ont émis une hypothèse selon laquelle les adultes qui surveillaient leur temps d’écran et se fixaient des limites avaient tendance à être plus productifs. Pour vérifier cette théorie, les chercheurs ont interrogé 469 étudiants. Au cours de cette enquête de trois semaines, tous les volontaires ont dû remplir quatre questionnaires. Environ la moitié des participants ont dû télécharger une application qui leur permettait de surveiller leur temps d'écran et de se fixer des limites. Durant les travaux, l’équipe a également évalué la productivité des personnes sondées.

"Optimiser le temps d'écran peut augmenter la productivité des utilisateurs"

D’après l’étude, le fait de surveiller son temps d’écran peut améliorer la prise de conscience de l'utilisation du smartphone et, par conséquent, conduire à des résultats positifs. "Optimiser le temps d'écran, et non le minimiser, est plus susceptible d'augmenter la productivité des utilisateurs", a précisé Kaveh Abhari, auteur des recherches, dans un communiqué. Cependant, les auteurs ont également constaté que l'"autosurveillance" entraînait de la fatigue et réduisait l'effet sur la productivité.

"Ces résultats pourraient inciter les personnes à utiliser les smartphones de manière plus régulée. Ces fonctionnalités pourraient améliorer leur temps d'écran et renforcer la relation entre les êtres humains et la technologie numérique", ont conclu les scientifiques.