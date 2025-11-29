Comment faire apprécier les nouveaux aliments à votre enfant ?

L'ESSENTIEL Chaque nouvelle étape dans l'alimentation d'un enfant peut être source d'inquiétude ou de frustration pour les parents.

L'exposition répétée à un nouvel aliment peut inciter l'enfant à y goûter.

En goûtant eux-même un aliment les parents peuvent encourager l'enfant à les imiter.

Apprendre à aimer de nouveaux aliments peut être un vrai défi pour certains enfants, et cela peut rapidement devenir source d’inquiétude ou de frustration pour leurs parents. Pourtant, cette réticence est parfaitement normale et fait partie du développement. En adoptant une approche douce, positive et progressive, les repas peuvent redevenir des moments agréables, propices à la découverte plutôt qu’à la confrontation.

Instaurer un environnement positif en limitant la pression

Il est fréquent de voir un enfant grimacer devant un plat qu’il ne connaît pas ou repousser une texture nouvelle. Ce phénomène, appelé la "néophobie alimentaire", n'est ni un caprice ni un échec parental.

Comme tout apprentissage, la découverte de nouveaux aliments demande du temps, des répétitions et un environnement bienveillant. L’idée n’est pas de forcer, mais d’encourager. Le repas doit rester un moment plaisant, loin des injonctions ou des négociations.

Plutôt que de dire "Tu dois manger ça", vous pouvez présenter calmement un très petit morceau d’un nouvel aliment dans l’assiette, sans commentaire, pour qu’il s’y habitue visuellement. Cette exposition répétée est souvent nécessaire plusieurs fois avant qu’il n’accepte d’y goûter.

Rendre la découverte amusante et familière

L’appréhension face à l’inconnu diminue quand l’enfant se sent acteur. Pour cela, il peut participer à la préparation du repas, choisir un légume coloré au moment des courses ou manipuler les ingrédients pour les rendre plus familiers.

Vous pouvez aussi introduire les nouveautés dans des recettes qu’il apprécie déjà et jouer sur la présentation en faisant un visage rigolo par exemple. L’objectif n’est pas de faire du repas un spectacle permanent, mais d’ajouter une touche de plaisir pour apprivoiser la nouveauté.

Favoriser une communication ouverte et bienveillante

L’écoute et l’exemple parental ont aussi un impact essentiel. En goûtant vous-même un aliment nouveau avec plaisir et en décrivant la texture ou la saveur avec des mots simples, vous l’encouragez à vous imiter. Quand il refuse, reconnaissez-le en lui disant par exemple "Je vois que tu n’as pas envie aujourd’hui, c’est normal" pour préserver sa confiance, puis passez à autre chose sans insister.

S’il le souhaite, parlez ensemble de ses ressentis pour mieux comprendre son refus : est-ce qu’il a eu une mauvaise expérience ? la texture était inconfortable ? ou l’odeur un peu forte ? En valorisant même de petites étapes, comme toucher ou sentir un aliment sans le manger, vous encouragez son exploration sans le brusquer.

En savoir plus : "Quand ça va quand ça va pas : Leur alimentation expliquée aux enfants (et aux parents)" de Thierry Marx et Laure Monloubou.