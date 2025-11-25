«Je l'ai vue ouvrir les yeux» : déclarée morte, elle se réveille dans son cercueil

L'ESSENTIEL En Thaïlande, une femme de 65 a été déclaré morte par son frère après avoir cessé de respirer pendant deux jours.

Alors qu’elle allait se faire incinérer dans un temple, elle a donné des coups dans son cercueil.

Par la suite, les médecins ont confirmé que la sexagénaire ne présentait aucun signe d'arrêt cardiaque ni d'insuffisance respiratoire.

Sur Facebook, le Wat Rat Prakhong Tham, un temple bouddhiste situé dans la province de Nonthaburi, en périphérie de Bangkok (Thaïlande), a publié une vidéo montrant une femme allongée dans un cercueil blanc à l'arrière d'une camionnette. Le lundi 24 novembre, la patiente de 65, déclarée morte, est revenue à la vie, selon l’ABC.

"Je l'ai vue ouvrir légèrement les yeux et frapper sur le côté du cercueil"

D’après les informations de Pairat Soodthoop, le directeur général et financier du temple, interrogé par l'Associated Press, son frère l’a placée dans un cercueil, car elle était malade. Plus précisément, la sexagénaire, alitée depuis environ deux ans, avait récemment vu sa santé se dégrader et avait perdu connaissance. Pendant deux jours, elle avait cessé de respirer. Après avoir mis son corps dans cette longue caisse, l’homme a parcouru les 500 kilomètres jusqu'à un hôpital de Bangkok, où elle avait auparavant exprimé le souhait de faire don de ses organes. Problème : l’établissement a refusé de l’incinérer, faute de certificat de décès officiel.

Étant donné que son temple propose un service de crémation gratuit, il s'y est adressé. Sa demande a été refusée. Pendant que le responsable du lieu lui expliquait comment obtenir un certificat de décès, il a entendu de légers bruits provenant du cercueil. "J'ai été un peu surpris, alors j'ai demandé qu'on ouvre le cercueil, et tout le monde a été stupéfait. Je l'ai vue ouvrir légèrement les yeux et frapper sur le côté du cercueil. Elle devait frapper depuis un bon moment." Elle bougeait légèrement les bras et la tête, laissant le personnel du temple perplexe qui l’a finalement examinée et envoyée dans un hôpital voisin pour y être soignée.

Maintenue en observation

Selon l’Independent, les médecins ont confirmé que la sexagénaire ne présentait aucun signe d'arrêt cardiaque ni d'insuffisance respiratoire. En revanche, elle avait souffert d'une hypoglycémie sévère, un taux de sucre dans le sang extrêmement bas pouvant entraîner une perte de conscience profonde, semblable à la mort. Après avoir reçu un traitement, son état s'est rapidement stabilisé. "Le personnel a informé sa famille qu'elle était suffisamment rétablie pour rentrer chez elle, bien que les médecins aient finalement décidé de la maintenir en observation encore un peu avant son retour."