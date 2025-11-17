Cancer du col de l’utérus : la vaccination contre le HPV a sauvé 1,4 million de vies dans les pays en développement

L'ESSENTIEL 1,4 million de décès ont été évités dans les pays pauvres grâce à une campagne de vaccination des jeunes filles.

Environ 86 millions de jeunes filles ont été vaccinées contre le HPV avec la campagne de vaccination menée par Gavi depuis 2023.

Les pays en voie de développement représentaient 90 % des 350.000 décès dus au cancer du col de l'utérus enregistrés en 2022.

"Plus d'un million de décès par cancer du col de l'utérus ont été évités, et environ 86 millions de jeunes filles sont désormais protégées contre la principale cause de ce cancer, grâce à un effort concerté de trois ans mené par Gavi (...) et les pays à faible revenu", révèle l’Alliance du Vaccin Gavi dans un communiqué publié le 17 novembre 2025.

Cancer du col de l’utérus : 1,4 million de décès évités

Le programme de vaccin contre le virus HPV de Gavi, qui a été relancé en 2023, vise à vacciner les jeunes filles des pays pauvres contre la maladie mortelle. 90 % des 350.000 décès liés au cancer du col de l’utérus survenus en 2022 avaient lieu dans ces nations.

L’organisation internationale qui utilise des financements publics et privés pour vacciner les enfants dans les pays les plus pauvres, estime que sa campagne contre le papillomavirus a permis d’éviter 1,4 million de décès. Plus de 50 pays en développement devraient proposer des doses d’ici fin 2025.

"Grâce à l’engagement exceptionnel des pays, des partenaires, de la société civile et des communautés, nous avons atteint cet objectif plus tôt que prévu", assure le Dr Sania Nishtar, présidente de Gavi. "Cet effort collectif contribue à des progrès mondiaux majeurs vers l’élimination de l’une des maladies les plus mortelles pour les femmes", car encore aujourd’hui, "toutes les deux minutes, une femme meurt d’un cancer du col de l’utérus", ajoute-t-elle.

HPV : un schéma vaccinal reposant sur une seule dose

Les avancées réalisées par le Gavi dans la lutte contre le cancer du col de l’utérus ont été nourries par l'obtention d’une baisse importante des prix des doses (entre 2,90 et 5,18 $ US par dose contre 100 $ US ou plus auparavant) auprès des fabricants et une hausse des volumes des injections commandées.

Par ailleurs, la campagne a suivi le schéma vaccinal contre le HPV à dose unique (contre deux avec le parcours standard) recommandée par l’OMS depuis 2022 pour les pays ayant des difficultés d’approvisionnement et de déploiement des vaccins. Ce dispositif a permis de protéger deux fois plus de jeunes filles avec les stocks disponibles.