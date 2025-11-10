Cancer colorectal : le moment de l'échappement immunitaire identifié

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont identifié le moment où les cellules du cancer colorectal parviennent à échapper au système immunitaire, moment qu’ils nomment “Big Bang”.

Les cellules cancéreuses présentent des modifications épigénétiques qui leur permettent de ne pas être détectées par le système immunitaire.

Ce phénomène est important pour la suite de la maladie car les cellules cancéreuses gardent quasiment la même capacité à se dissimuler au système immunitaire, même lorsque la tumeur se développe.

Dans 9 cas sur 10, le cancer colorectal peut être guéri s’il est détecté à un stade précoce, selon le Panorama des cancers en France édition 2025. Mais cette condition n’est pas toujours évidente.

Un Big Bang d’échappement immunitaire des cellules cancéreuses

Dès le début de la maladie, les cellules cancéreuses agissent pour devenir indétectables. Dans une nouvelle étude, publiée dans la revue Nature genetics, des chercheurs ont découvert des modifications épigénétiques qui leur permettent de ne pas être reconnues par les cellules immunitaires.

Ce moment précis où les cellules cancéreuses deviennent ”invisibles” est appelé “Big Bang” d’échappement immunitaire par les scientifiques. Lors de leurs travaux, ils ont observé ce phénomène dans les échantillons de 29 personnes atteintes d'un cancer colorectal.

Dans le détail, les scientifiques ont observé que cette invisibilité des cellules cancéreuses affectait la production de néoantigènes. Il s’agit de protéines qui déclenchent, en temps normal, le “signal d’alarme” pour que les cellules immunitaires agissent. Avec ces modifications épigénétiques, il n’y a pas de signal et donc pas d’action de l’organisme pour se défendre.

Le cancer colorectal reste invisible même quand la tumeur grossit

“Nos recherches suggèrent que la relation entre le cancer colorectal et le système immunitaire évolue peu au cours de sa croissance, indique le professeur Trevor Graham, l’un des auteurs, dans un communiqué. Si nous parvenons à cibler cette relation précocement, le traitement aura de meilleures chances de succès. (...) Comme l'explosion qui a façonné l'univers, le Big Bang du cancer colorectal nous donne de précieux indices sur son avenir et sur la manière dont nous pouvons l'influencer.”

En effet, ce “Big Bang” est aussi important pour la suite de la maladie. Les scientifiques ont observé que cet échappement immunitaire précoce déterminait le comportement du cancer au cours de sa croissance. Autrement dit, le cancer colorectal garde quasiment la même capacité à se dissimuler au système immunitaire, même lorsque la tumeur se développe.

“Nous espérons que ces découvertes permettront à terme de développer des traitements plus ciblés, efficaces et précoces, en complément de la chirurgie”, souligne Eszter Lakatos, principale auteure de l'étude. En France, en 2023, il y a eu plus de 43.000 nouveaux cas de cancer colorectal.