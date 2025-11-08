  • CONTACT
Néonicotinoïdes : quel impact sur la fertilité masculine ?

Moindre qualité du sperme, perturbations hormonales... Une étude américaine tire la sonnette d’alarme sur les conséquences possibles des néonicotinoïdes, une famille d’insecticides, sur la fertilité masculine.

Néonicotinoïdes : quel impact sur la fertilité masculine ? valio84sl / istock
L'ESSENTIEL
  • Les néonicotinoïdes pourraient affecter la fertilité masculine.
  • Les effets sur les rongeurs sont alarmants : baisse de la qualité du sperme, perturbations hormonales...
  • Certaines précautions sont nécessaires : laver les produits frais, être attentif à l’origine des aliments consommés...

Les néonicotinoïdes, classe d’insecticides largement utilisée dans l’agriculture, imprègnent les sols, l’eau, et les plantes, allant jusqu’à contaminer notre alimentation et notre organisme. Problème : ils sont difficiles à éliminer, même en lavant soigneusement les fruits et légumes. Une nouvelle étude, publiée dans le Journal of Environmental Research, alerte aujourd’hui sur les effets potentiels de ces pesticides sur la santé reproductive des hommes.

Des impacts prouvés chez les rongeurs

"De nombreuses personnes ignorent que les résidus d’insecticides présents sur les aliments pourraient contribuer à l’infertilité", explique Veronica Sanchez, co-autrice de l’étude, dans un communiqué. Pour arriver à ce constat, les chercheurs de l’Université George Mason (Etats-Unis) ont analysé 21 études expérimentales publiées entre 2005 et 2025 sur les effets des néonicotinoïdes chez les rats et souris mâles. Le constat est unanime : baisse de la qualité du sperme, perturbations hormonales et dégâts sur les tissus testiculaires.

"Il est possible que l’exposition à ces substances chimiques réduise la fertilité en altérant les spermatozoïdes et les hormones", confirme Sumaiya Irfan, qui a participé aux travaux. Si les effets sur les humains restent encore flous, les données recueillies justifient une plus grande vigilance, selon les scientifiques.

SUR LE MÊME THÈME

Quels gestes pour se protéger ?

Pour Melissa Perry, doyenne de la faculté de santé publique et experte en épidémiologie environnementale, "l’usage des néonicotinoïdes en agriculture a fortement augmenté aux États-Unis, exposant une large partie de la population". Selon elle, il est urgent de mieux comprendre les conséquences d’une telle exposition chronique sur la santé.

Bien que les néonicotinoïdes soient absorbés par les plantes elles-mêmes, et donc difficiles à éliminer, certaines précautions restent utiles : laver soigneusement les produits frais, prévenir les infestations à domicile, et surtout, être attentif à l’origine des aliments consommés. "La meilleure stratégie reste de s’informer et d’acheter de façon responsable", conclut Irfan.

