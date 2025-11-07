Prise de poids : quelle est la maladie dont est atteinte Super Nanny ?

L'ESSENTIEL Dans une publication Facebook, Sylvie Jenaly, plus connue sous le pseudonyme de Super Nanny, révèle souffrir de pseudo polyarthrite rhizomélique.

Ce rhumatisme se manifeste par des douleurs et une raideur des épaules et muscles de la hanche et du pelvis, qui sont associés à des signes généraux.

Pour le traiter, l’éducatrice a bénéficié d’une corticothérapie durant un an, qui lui a "malheureusement fait prendre du poids."

"Beaucoup ont évidemment remarqué que j’ai pris beaucoup de poids et tous les haters en profitent pour se défouler. Cela semble faire parler beaucoup, alors voici quelques petites précisions pour les curieux. J’ai été sous traitement de cortisone durant un an pour me soigner. On sait tous à quel point ce genre de traitement fait malheureusement prendre du poids. J’ai été diagnostiquée d’une PPR (pseudo polyarthrite rhizomélique), une maladie auto-immune, il y a un peu plus d’un an", a confié, dans une publication Facebook, Sylvie Jenaly, que l’on peut retrouver dans l’émission Super Nanny, où l’éducatrice vient en aide aux parents en difficulté sur le plan de l'éducation des enfants.

Pseudo polyarthrite rhizomélique : un enraidissement douloureux lié à un syndrome inflammatoire biologique

La pathologie dont est atteint la femme de 62 ans est la pseudo polyarthrite rhizomélique, qui survient chez les adultes âgés de plus de 50 ans. Il s’agit d’un rhumatisme inflammatoire chronique caractérisé par un enraidissement douloureux des épaules et du pelvis associé à un syndrome inflammatoire biologique. "L’évolution est chronique mais non destructrice", selon les Hospices Civils de Lyon (HCL).

Cette maladie se manifeste progressivement par des symptômes rhumatologiques. D’après le Manuel MSD, celles-ci correspondent à des douleurs bilatérales proximales des épaules et muscles de la hanche et du pelvis (atteinte proximale supérieure et inférieure) et des muscles du cou. "La raideur articulaire matinale est typique et dure plus de 60 minutes. L'inconfort peut réveiller le patient et est plus important le matin, parfois il est suffisamment grave pour empêcher les patients de sortir du lit et de faire des activités simples. La douleur peut affaiblir les patients, mais il n'y a pas de déficit musculaire objectif à l'examen clinique." Des signes généraux, tels qu’une fatigue, une perte d’appétit ou un amaigrissement, sont également présents.

Corticothérapie : "J’ai eu beaucoup de chance que ce traitement fonctionne"

Bien que le diagnostic soit posé, Sylvie Jenaly a continué à accompagner les familles qui souhaitaient son aide, tout en suivant sa corticothérapie. "Aujourd’hui, je suis guérie, le traitement est terminé depuis deux mois et j’ai retrouvé mon poids ! Même si cela n’a certainement que peu d’importance, pour vous, j’ai eu beaucoup de chance que ce traitement fonctionne. Votre nanny est guérie ! Un grand merci à tous ceux qui m’ont soutenu durant cette période qui a été un peu compliquée pour mes proches, et moi. Pour ceux qui connaissent cette maladie, ça a été terriblement douloureux pendant des mois jusqu’au diagnostic et jusqu’à ce que le traitement fasse effet ! Ce n’est plus qu’un mauvais souvenir aujourd’hui", a-t-elle expliqué.