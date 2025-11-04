La pollution lumineuse nocturne n’est pas bonne pour votre cœur !

L'ESSENTIEL La pollution lumineuse nocturne augmente le risque de maladies cardiovasculaires comme l'infarctus et l'AVC.

Le stress lié à la lumière provoque une inflammation des vaisseaux sanguins. Si le trouble persiste, cela contribue au durcissement des artères et augmente le risque de maladie cardiaque.

Pour les chercheurs, il est important de lutter contre la pollution lumineuse nocturne.

Les pollutions sonores et atmosphériques ne seraient pas les seules à mettre votre cœur à rude épreuve. Une étude préliminaire présentée aux sessions scientifiques 2025 de l'American Heart Association, organisées 7 au 10 novembre à la Nouvelle-Orléans, montre que la pollution lumineuse nocturne est liée à un risque accru de maladies cardiovasculaires.

Maladie cardiaque : la lumière artificielle la nuit augmente le risque

Afin d’évaluer l’impact de la pollution lumineuse nocturne sur la santé du cœur, les chercheurs ont réuni 466 adultes sans trouble cardiaque. L’âge médian du groupe était de 55 ans. Tous les participants ont passé deux examens d’imagerie : une tomographie par émission de positrons (TEP) et un scanner en 2005 et 2008. "Il s'agit d'un test d'imagerie de routine à mon hôpital, explique le Dr Shady Abohashem, auteur principal de l’étude. Le scanner fournit une anatomie détaillée, tandis que la partie TEP révèle l’activité métabolique dans les tissus. L'utilisation des deux techniques d'imagerie, ensemble, permet de mesurer l'activité du stress cérébral et l'inflammation artérielle en un seul examen."

La quantité de lumière artificielle au domicile la nuit de chaque participant a été mesurée, tout comme le niveau de pollution lumineuse nocturne extérieure. Au cours d'une période de suivi de 10 ans, 17 % des participants ont présenté des affections cardiaques graves.

L’analyse des données recueillies montre que les personnes exposées à des niveaux élevés de lumière artificielle la nuit présentaient une activité cérébrale liée au stress accrue. Elles affichaient aussi une inflammation des vaisseaux sanguins et un risque accru d'accidents cardiaques.

Par ailleurs, plus l'exposition à la lumière artificielle nocturne était importante, plus le risque de développer une maladie cardiaque grimpait. "Chaque hausse d’un écart-type de l'exposition à la lumière était associée à une augmentation d'environ 35 % et 22 % du risque de maladie cardiaque sur des périodes de suivi de cinq et dix ans, respectivement", expliquent les auteurs dans leur communiqué. Les effets de la pollution lumineuse nocturne sur le cœur étaient encore plus importants quand le patient vivait dans une zone où il y a d’autres facteurs de stress comme le bruit de la circulation ou des revenus faibles.

"Ces recherches indiquent que la pollution lumineuse est plus qu'une simple nuisance : elle pourrait également accroître le risque de maladies cardiovasculaires. Nous espérons que les cliniciens et les décideurs politiques tiendront compte de l'exposition à la lumière nocturne lors de l'élaboration de stratégies de prévention", ajoute le Dr Abohashem.

Comment la lumière artificielle impacte le cœur ?

Mais comment la lumière artificielle nocturne peut impacter le cœur ? Pour les chercheurs, l’explication se trouverait dans le cerveau. "Lorsque le cerveau perçoit un stress, il active des signaux susceptibles de déclencher une réponse immunitaire et une inflammation des vaisseaux sanguins. À terme, ce processus peut contribuer au durcissement des artères et augmenter le risque d’infarctus et d’AVC", explique le Dr Abohashem.

Compte tenu du lien découvert entre la pollution lumineuse nocturne et les maladies cardiovasculaires, les chercheurs appellent à renoncer aux éclairages extérieurs superflus et à miser sur des détecteurs de mouvement ou encore des éclairages LED orientés vers le sol. Il est aussi possible de prendre des mesures à titre individuel, "on peut limiter l'éclairage intérieur le soir, en gardant les chambres dans l'obscurité et en évitant les écrans comme la télévision et les appareils électroniques personnels avant de se coucher", rappelle l’expert.