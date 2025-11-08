Comment faire pour que votre enfant écoute vos consignes

L'ESSENTIEL L'enfant a besoin d'une demande spécifique et adaptée à son stade de développement.

Une formulation trop vague peut laisser trop de place à l'interprétation.

Pour faire accepter une règle il est important d'en préciser la finalité.

Une consigne mal formulée peut vite générer de l'incompréhension, de la lenteur ou de l'opposition. Pour mieux coopérer, l'enfant a besoin d'une demande spécifique, brève et adaptée à son niveau de développement. Adapter sa communication permet de transformer un moment potentiellement conflictuel en opportunité d’apprentissage.

La consigne floue ou trop complexe

Une formulation vague comme "sois sage" par exemple, peut laisser trop de place à l’interprétation. L’enfant ne peut deviner seul ce que cela signifie concrètement. De même, une demande contenant plusieurs étapes successives peut dépasser ses capacités, surtout s’il est jeune, distrait ou fatigué.

En disant "mets les jouets dans la boîte verte" vous serez bien plus clair qu’en disant seulement "range ta chambre". Tout comme en formulant clairement ce que vous souhaitez comme "parle doucement" plutôt que "ne crie pas" pour rendre le message plus concret et compréhensible.

La consigne donnée sans connexion attentionnelle

Demander quelque chose sans s’assurer que votre enfant écoute augmente la probabilité qu’il ne réponde pas. Il est donc primordial avant toute consigne de se mettre à sa hauteur avec un contact visuel, même bref, et d'obtenir un "oui j’écoute".

Vous pouvez par exemple dire : "J’ai quelque chose d’important à te demander. Tu m’écoutes ? … Maintenant, va chercher ton pyjama". Vous pouvez même lui demander de répéter sa mission pour bien clarifier sa compréhension.

La consigne donnée sans sens

Présenter une règle sans expliquer pourquoi elle existe peut donner une impression arbitraire vécue comme injuste par l'enfant. Au contraire, n'hésitez pas à expliquer la finalité pour rendre la demande plus acceptable.

Vous pouvez dire par exemple : "Nous rangeons les chaussures ici pour éviter de trébucher" afin de lui donner une logique. Donner du sens ne garantira pas que votre enfant adhère instantanément, mais cela valorise sa place et son intégration dans la coopération familiale.

En savoir plus : "Parent bienveillant" de Florence Millot.