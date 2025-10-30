PMA : 42 % des femmes déclarent avoir «souvent été tentées d'abandonner»

L'ESSENTIEL Seulement 55 % des femmes en parcours PMA "se sont senties soutenues" par leur employeur, "soulignant la nécessité de sensibiliser davantage le monde du travail."

D’après le sondage, 84 % des patientes se sentent incomprises durant cette épreuve.

Cependant, seulement 45 % des personnes interrogées dans l’étude sont suivies par un psychologue.

En cas d'infertilité, les couples se voient proposer un parcours PMA (Assistance Médicale à Procréation). Pour rappel, il s’agit de l’ensemble des pratiques médicales cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, la conservation des gamètes, des tissus germinaux et des embryons, le transfert d’embryons et l’insémination artificielle. Alors qu’en novembre, le mois de sensibilisation à l’infertilité va être déployé sur tout le territoire par le collectif BAMP, une enquête OpinionWay menée en partenariat avec trois associations de patients (BAMP!, EndoFrance, Asso'SOPK), montre comment ce parcours impacte toutes les sphères de vie des patientes.

PMA : "les temps d'attente entre les différentes étapes sont difficiles à vivre" pour 97 % des femmes

Pour le sondage, 376 femmes ont été interrogées sur les circonstances de leur recours à l'AMP et leur parcours de soins. Depuis 2022, 64 % des patientes déclarent subir un impact fort (dont 19 % très fort), avec des répercussions dans toutes les sphères de la vie (97 % en ce qui concerne la vie quotidienne, 84 % pour la vie sexuelle, 83 % pour la vie de couple). Le parcours d’AMP est perçu comme de plus en plus difficile. En effet, 100 % des femmes estiment qu'il "prend du temps" et surtout, 97 % considèrent que "les temps d'attente entre les différentes étapes sont difficiles à vivre". Des répercussions ont aussi été observées sur le plan professionnel. "Si 78 % des femmes actives ont pu prévenir leur employeur de leur parcours d'AMP, seulement 55 % se sont senties soutenues par ce dernier, soulignant la nécessité de sensibiliser davantage le monde du travail."

Seulement 45 % des patientes ont bénéficié d’un accompagnement psychologique

Durant le parcours, 99 % des participantes ressentent du stress, 99 % de la fatigue et 94 % des déceptions. Elles sont ainsi "souvent tentées d'abandonner". C’est le cas pour 42 % des femmes sondées. Ce chiffre qui grimpe à 54% chez les 35-37 ans. L’étude indique que 100 % considèrent que "les échecs sont très difficiles à vivre", "confirmant que chaque tentative infructueuse représente un véritable traumatisme émotionnel." Cette détresse est aggravée par l’isolement. Pour 84 % des volontaires, "personne ne peut comprendre ce qu'elles traversent." Face à cette épreuve, 88 % des femmes considèrent qu’il est essentiel d’être accompagné par un psychologue, mais seulement 45 % l’ont été. "Cet écart de 43 points entre les besoins exprimés et la réalité vécue révèle une carence majeure du système de prise en charge."

"Une campagne de sensibilisation" pour lutter contre "le manque de compréhension de l’employeur"

"Les points sur lesquels nous pouvons essayer de faire évoluer les choses sont principalement le raccourcissement du temps de prise en charge, la réduction de l’écart entre les différentes étapes du parcours, et la généralisation de l’accompagnement psychologique. À noter que ce dernier a été précocement inclus dans la loi de bioéthique comme une obligation pour les centres de PMA. Il est exigé d’avoir un psychologue, mais cela ne signifie pas que les patientes y aient recours. Mon expérience montre qu’un certain nombre de femmes à qui cet accompagnement est proposé ne le souhaitent pas. Il serait probablement pertinent d'étudier plus spécifiquement ce point pour tenter de généraliser cet accompagnement. Un autre point très important, souvent mis en avant, est le manque de compréhension de l’employeur. Malheureusement, cela ne relève pas des médecins, mais des pouvoirs publics, qui pourraient initier une campagne de sensibilisation, ce qui serait d’ailleurs une première", a souligné professeur François Olivennes, gynécologue obstétricien spécialiste de l’infertilité.