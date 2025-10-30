Écouter de la musique pendant une opération réduit l’utilisation d’anesthésiques et le stress

L'ESSENTIEL L'écoute de musique pendant une opération réduit considérablement la quantité de propofol utilisée pour l'anesthésie.

La musique réduit aussi le stress du patient et "adoucit" son réveil.

Pour les chercheurs, il serait intéressant d'intégrer la musicothérapie à l'anesthésie.

La musique adoucit les mœurs… et les opérations ! Une étude publiée dans Music and Medicine révèle que la musicothérapie pendant une chirurgie réduit significativement la quantité de sédatifs nécessaires lors de l’anesthésie générale. De plus, les patients ont un réveil plus "doux".

Chirurgie : moins d'anesthésiant et moins de stress grâce à la musique

Pour évaluer les effets de la musique peropératoire, les chercheurs ont réuni des patients devant subir une ablation de la vésicule biliaire par laparoscopie sous anesthésie générale. Les participants ont été répartis aléatoirement en deux groupes : la moitié d’entre eux écoutaient des musiques choisies par leur soin pendant l’intervention grâce à un casque anti-bruit et les autres étaient opérés dans des conditions normales.

Les scientifiques ont noté la quantité de produits anesthésiants utilisés pendant la chirurgie. Ils ont aussi évalué le niveau de stress des patients pendant l'intervention et au réveil à l'aide de plusieurs marqueurs de stress.

Les analyses montrent que les membres du groupe "musique thérapeutique" ont reçu moins de propofol, un produit anesthésique, que les autres. Ces patients avaient également des réveils "plus en douceur". Ils présentaient entre autres moins de marqueurs de stress physiologique, notamment une baisse du taux de cortisol pendant l'opération, par rapport au groupe témoin.

La musique, un élément à ajouter à l'anesthésie ?

Pourquoi la musique à cet effet bénéfique sur les patients alors qu’ils sont sous anesthésie ? Le Dr. Farah Husain, co-chercheuse et musicothérapeute certifiée, avance une hypothèse : "en fournissant de la musique peropératoire, nous engageons le système nerveux du patient même sous anesthésie. Ce qui émousse la réponse au stress neuroendocrinien lorsque le corps est le plus vulnérable".

"L'environnement auditif sous anesthésie est souvent négligé, mais le son - lorsqu'il est délivré avec une intention thérapeutique - peut accélérer la guérison, réduire le stress et améliorer la récupération d'une manière que nous commençons seulement à quantifier", ajoute dans un communiqué Dr. Sonia Wadhawan, directrice et Professeur d'anesthésie et de soins intensifs au Maulana Azad Medical College.

Pour les chercheurs, leurs travaux confirment que la musique peut être plus qu'une simple mélodie de fond et qu’il serait intéressant de l’intégrer dans la pratique de l'anesthésie.