Douleurs abdominales : plusieurs objets retrouvés dans son estomac

L'ESSENTIEL Un homme de 34 ans souffrait de douleurs abdominales l’empêchant de boire et de manger. À l’hôpital, le scanner a révélé la présence de plusieurs objets dans son estomac : une montre dans son œsophage, des fragments de fer, des écrous et des boulons dans son gros intestin.

Une opération de trois heures a permis aux médecins de retirer tous les objets de son ventre.

Des médecins estomaqués. À l'hôpital Sawai Mansingh de Jaipur, en Inde, un patient de 34 ans a été admis pour des douleurs abdominales. Ce n'est qu'après un scanner que les professionnels de santé ont découvert la raison insolite de ses maux.

Une montre, des écrous et des boulons dans son estomac

Tout commence au début du mois d’octobre : l'homme souffre de douleurs au ventre si fortes qu’elles l'empêchent de manger et de boire. Face à l’ampleur de ses symptômes, ses proches le convainquent d’aller à l’hôpital.

Sur place, il passe un scanner abdominal. Les résultats laissent peu de doutes sur l’origine de ses douleurs. En étudiant les clichés, les médecins découvrent que le patient a divers objets dans son estomac : une montre dans son œsophage, des écrous, des boulons et des fragments de fer dans son gros intestin. Il faut donc agir, et vite.

Les praticiens procèdent d’abord à une endoscopie pour retirer les objets. La tentative échoue et ils changent de protocole. Ils procèdent alors à une opération chirurgicale. Après trois heures d’intervention, ils réussissent à enlever tous les objets. Une épreuve pour le patient qui s’en est finalement bien remis.

Toujours consulter en cas de maux d’estomac

Si une telle découverte semble étonnante, elle n’est pas si rare. Comme l’indique The Mirror, l’histoire de la médecine compte d’autres cas insolites. Le média en cite plusieurs : un stylo-plume retrouvé dans l’estomac d’une femme de 20 ans ou des pierres, des capsules et des pièces de monnaie logés dans le ventre d’un homme de 54 ans.

Mais les maux d’estomac peuvent aussi être les symptômes d’une maladie plus grave. Il y a quelques mois, Georgia Gardiner, une femme de 28 ans, racontait au Mirror son histoire. Après avoir souffert pendant plusieurs mois de nausées, de crampes d’estomac et de perte de poids, les examens ont finalement révélé qu’elle souffrait d’une forme rare et agressive de cancer gastrique. Si vous avez des douleurs, il ne faut jamais les sous-estimer.

Bien souvent, le mal de ventre est bénin. Mais il faut consulter s’il persiste, augmente et s’accompagne d’autres symptômes. Comme le précise l’Assurance Maladie, en cas de forte fièvre, de nausées, de vomissements, de difficultés à uriner ou encore de sang dans les selles, le mieux est de prendre rendez-vous le jour même avec votre médecin traitant.