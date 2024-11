Douleurs abdominales chroniques : vers une nouvelle voie thérapeutique ?

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont développé des peptides thérapeutiques oraux pour traiter les douleurs abdominales chroniques, offrant une alternative sûre et non opioïde pour des maladies comme le syndrome de l’intestin irritable et les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin.

Ces peptides ciblent les récepteurs d’ocytocine dans l’intestin, réduisant les signaux de douleur sans effets secondaires systémiques. Contrairement aux médicaments peptidiques injectables, ils sont stables et efficaces par voie orale.

Cette avancée pourrait révolutionner le traitement des troubles gastro-intestinaux si elle est validée par les tests cliniques.

Une équipe de chercheurs de l’Université de Vienne, en Autriche, a mis au point une nouvelle classe de peptides thérapeutiques administrables par voie orale pour traiter les douleurs abdominales chroniques. Présentée dans la revue Angewandte Chemie, cette innovation offre une alternative sûre et non opioïde pour des maladies telles que le syndrome de l’intestin irritable (SII) et les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI), qui touchent des millions de personnes à travers le monde.

Une alternative nécessaire aux opioïdes

Les traitements actuels des douleurs abdominales chroniques reposent souvent sur les opioïdes, certes efficaces mais aux effets secondaires lourds : addiction, somnolence, nausées, constipation... Ces médicaments agissent sur le système nerveux central, nuisant à la qualité de vie et alimentant la crise mondiale des opioïdes. Il y a donc urgence à développer des traitements alternatifs sans risque de dépendance.

La nouvelle approche thérapeutique développée par les chercheurs cible les récepteurs de l’ocytocine dans l’intestin. Communément appelée "hormone de l’amour" pour son rôle dans les liens sociaux, l’ocytocine a également des effets moins connus sur la perception de la douleur : en se liant à ces récepteurs, elle réduit les signaux douloureux au niveau intestinal. "L'avantage est que cet effet est spécifiquement restreint à l'intestin, ce qui minimise le risque d'effets secondaires systémiques", peut-on lire dans un communiqué.

Des comprimés à prendre oralement

Le défi principal était la décomposition de l’ocytocine dans le système digestif, la rendant inefficace par voie orale. L’équipe a surmonté cet obstacle en développant des peptides analogues à l’ocytocine, stables dans l’intestin et capables d’activer sélectivement les récepteurs d’ocytocine. Contrairement à de nombreux médicaments peptidiques administrés sous forme d’injection (insuline, analogues GLP1), ces composés peuvent être pris oralement, rendant le traitement plus pratique.

"Nos résultats mettent en évidence le potentiel thérapeutique des peptides spécifiques à l'intestin et offrent une nouvelle alternative sûre aux analgésiques existants, en particulier pour ceux qui souffrent de troubles intestinaux chroniques et de douleurs abdominales", assurent les auteurs. Soutenue par le Conseil européen de la recherche (ERC), l’équipe poursuit ses efforts pour tester cliniquement ces peptides, dont le brevet est déjà déposé, et transformer cette découverte en solution thérapeutique.