Douleurs abdominales chez l'enfant : les probiotiques peuvent-ils soulager ?

L'ESSENTIEL Six enfants sur dix pourraient souffrir régulièrement de douleurs abdominales qui ne sont pas liées à une pathologie.

Ces douleurs sont souvent liées au stress et à l'anxiété des enfants.

L'effet anti-inflammatoire des probiotiques pourrait agir contre ces douleurs mais les études n'apportent pas de preuve solide.

Les douleurs abdominales sont l'un des problèmes les plus courants chez les enfants. Elles peuvent être aiguës ou chroniques, être associées à une pathologie ou être idiopathiques. Certaines études montrent que jusqu'à 61 % des enfants en bas âge souffrent de douleurs abdominales, alors que la prévalence chez les adolescents est d'environ 25 %.

Les douleurs abdominales fonctionnelles désignent l'ensemble des douleurs abdominales qui ne sont pas liées à une pathologie. Elles sont souvent attribuées au stress ou à une anxiété de l'enfant et sont particulièrement fréquentes chez les enfants ayant des antécédents de troubles digestifs. Une analyse publiée dans la revue Cochrane montre que les probiotiques pourraient être un traitement approprié. Mais leur efficacité n'a pas été clairement démontrée.

Les probiotiques : comment cela fonctionne ?

Les probiotiques sont des micro-organismes vivants qui, lorsqu'ils sont administrés en quantités adéquates, peuvent avoir un effet bénéfique sur la santé humaine. Ils agissent en colonisant les intestins, en rétablissant l'équilibre de la microflore intestinale et en renforçant la barrière de l'épithélium intestinal. Les probiotiques peuvent également produire des acides organiques volatils, des anti-inflammatoires et des antibactériens qui aident à réduire l'inflammation et l'infection de l'intestin. C'est pourquoi ils sont souvent proposés comme traitement pour soulager les douleurs abdominales fonctionnelles chez les enfants.

Les probiotiques plus efficaces que le placebo

De nombreuses études ont été menées sur l'efficacité des probiotiques dans le traitement des douleurs abdominales fonctionnelles chez les enfants. La revue Cochrane a publié une méta-analyse de 18 essais randomisés portant sur 1.528 enfants pour déterminer l'efficacité des probiotiques dans la diminution des douleurs abdominales chez les enfants. La majorité des essais comparait des probiotiques à un placebo. Les résultats ont montré que les probiotiques peuvent être plus efficaces que le placebo dans l'amélioration de la douleur chez les enfants souffrant de douleurs abdominales fonctionnelles.

Il est important de noter cependant que les données probantes sont d'un niveau de confiance faible. Cette revue souligne que des études supplémentaires sont nécessaires pour confirmer si les probiotiques sont vraiment efficaces pour aider les enfants qui souffrent de douleurs abdominales fonctionnelles.

Comment traiter les douleurs abdominales chez l'enfant

Les probiotiques peuvent donc aider à soulager ces douleurs, même si les preuves manquent encore. Cependant, si un traitement à base de probiotiques est envisagé, il est important de consulter un médecin pour en déterminer les bienfaits et les risques potentiels, surtout si l'enfant a une maladie sous-jacente ou s'il prend des médicaments.

Actuellement, la prise en charge des douleurs abdominales fonctionnelles chez l'enfant repose essentiellement sur la famille ou le médecin pour écouter et rassurer le jeune patient. Cela permet de soulager les symptômes et d'améliorer la qualité de vie de l'enfant sans nécessairement éliminer la douleur complètement. Les régimes alimentaires évitant le lactose ou le gluten peuvent également être recommandés en fonction des symptômes de l'enfant. Ceux-ci peuvent également bénéficier d'une thérapie comportementale ou d'une thérapie de relaxation pour réduire le stress.