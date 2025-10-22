La mesure du cou pourrait révéler des risques cardiaques cachés

L'ESSENTIEL La mesure du tour de cou serait un indicateur du risque de troubles cardiovasculaires, d'apnée du sommeil et de diabète.

Cela serait lié à la répartition des graisses dans le corps.

Le tour de cou doit être inférieur à 43 cm pour les hommes et 35,5 cm pour les femmes.

La mesure du cou va-t-elle détrôner l’indice de masse corporelle ? Dans The Conversation, des chercheurs américains expliquent que le tour de cou est un "indicateur puissant de risques cachés pour la santé". Selon leurs conclusions, sa mesure permet de prédire le risque de maladies cardiovasculaires, de diabète et d'apnée du sommeil, même chez les personnes ayant un poids normal.

Pourquoi le tour de cou peut être un indicateur de risque cardiovasculaire ?

Ces scientifiques de l’université de Kingston rappellent que depuis des décennies, les médecins s’appuient sur l'indice de masse corporelle (IMC) et le rapport taille-hanches pour évaluer le risque de maladie chronique d’un individu. Or, ces indicateurs ne sont pas toujours pertinents. "Un athlète musclé peut afficher un IMC élevé sans pour autant présenter un excès de graisse, expliquent-ils. C'est pourquoi la mesure du tour de cou peut apporter des indices supplémentaires sur la santé."

Ils indiquent que des études ont démontré que les personnes ayant un cou plus large par rapport à leur taille sont plus susceptibles de développer des problèmes de santé. Cela serait lié à la répartition des graisses dans le corps. "La graisse stockée dans la partie supérieure du corps affecte les processus métaboliques vitaux, augmentant la pression sur le cœur et les vaisseaux sanguins, précisent les scientifiques américains. (…) La graisse stockée autour du torse libère des acides gras dans la circulation sanguine, ce qui peut perturber la régulation du cholestérol, de la glycémie et du rythme cardiaque. Le tour de cou est un indicateur visible de la graisse viscérale, la graisse nocive qui s'accumule autour des organes internes."

Quels sont les risques liés à un tour de cou élevé ?

D’autres travaux ont permis de démontrer que les personnes ayant un cou plus épais présentent des taux plus élevés de maladies cardiovasculaires, notamment l'hypertension, la fibrillation auriculaire et l'insuffisance cardiaque. Cette mesure serait également liée aux maladies coronariennes, où le rétrécissement des artères réduit l'apport de sang riche en oxygène au cœur, et au diabète. "Les troubles du sommeil constituent une autre préoccupation majeure, alertent les auteurs. Un cou plus épais est un facteur de risque connu d'apnée obstructive du sommeil, une affection caractérisée par des arrêts et des reprises respiratoires répétés pendant le sommeil. Cela entraîne non seulement une fatigue diurne intense, mais exerce également une pression supplémentaire sur le cœur et les vaisseaux sanguins."

Tour de cou : à partir de quelle taille faut-il s’inquiéter ?

Les chercheurs citent un seuil, établi pour déterminer le niveau de risque : les hommes ayant un tour de cou de 43 cm ou plus et les femmes de 35,5 cm ou plus sont plus susceptibles de développer des problèmes de santé. "Même les personnes ayant un IMC normal peuvent être à risque si leur tour de cou dépasse ces seuils, préviennent-ils. Pour chaque centimètre supplémentaire au-delà de cette fourchette, le risque d'hospitalisation et de décès prématuré augmente." Les deux scientifiques se veulent toutefois rassurants et rappellent que le tour de cou peut évoluer avec l'amélioration du mode de vie, notamment le sport, le sommeil et une alimentation équilibrée.