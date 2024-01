L'IMC est-il insuffisant pour évaluer notre santé ?

L'ESSENTIEL La médecin Barbara Bawer affirme que l’indice de masse corporelle (IMC), qui permet de diagnostiquer le surpoids ou l’obésité, n’est pas une mesure idéale pour déterminer l’état de santé d’une personne.

"Une personne peut avoir un IMC normal mais ne pas être en bonne santé, une autre peut avoir un IMC plus élevé et être en réalité en bonne santé générale."

La chercheuse américaine propose plutôt un test auto-administré fait de questions sur les capacités cognitives, le niveau d’activité physique, la santé du système digestif, l’efficacité du système immunitaire, la qualité du sommeil...

L’indice de masse corporelle (IMC), qui permet de diagnostiquer le surpoids ou l’obésité, est utilisé depuis des décennies par les médecins pour déterminer l’état de santé d’une personne. Calculé en divisant son poids par sa taille au carré, les autorités de santé fixent le chiffre idéal entre 18,5 et 25, avec une fourchette haute située à 23, selon une récente étude.

Ce chiffre est pourtant "loin d’être une mesure parfaite" pour estimer la santé, affirme Barbara Bawer, médecin et professeure à l’Ecole de médecine de l’Université d’Etat de l’Ohio, aux Etats-Unis.

On peut avoir un IMC normal mais ne pas être en bonne santé

Dans un communiqué, elle rappelle que l’IMC "n’est qu’une évaluation de la masse d’une personne pour sa taille, et que d'autres facteurs jouent sur la santé en général, tels que la génétique". Au bout du compte, "une personne peut avoir un IMC normal mais ne pas être en bonne santé, une autre peut avoir un IMC plus élevé et être en réalité en bonne santé globale".

Pour un examen plus approfondi et plus révélateur, Barbara Bawer suggère plutôt un test auto-administré destiné à faire un état des lieux de la tête aux pieds. Une série de questions rassemblées sous l’acronyme BASICS, pour :

Brain (cerveau en anglais) : Quelle est la force de votre santé cognitive ? Avez-vous du mal à vous souvenir des rendez-vous ou des dates importantes ? Perdez-vous souvent des choses ? Votre score de test SAGE [un auto-questionnaire qui peut détecter les signes précoces de démence] a-t-il changé au cours de la dernière année ?

Activity : Dans quelle mesure êtes-vous actif ? Consacrez-vous au moins 150 minutes par semaine à un exercice d’intensité modérée ? Ressentez-vous de la douleur lorsque vous pratiquez une activité physique ? Êtes-vous assis plus de 8 heures par jour ?

Stomach (estomac) : Quelle est la santé de votre système digestif ? Avez-vous des indigestions, des maux d'estomac, des ballonnements ? Vos selles sont-elles régulières ? Anormales ? Avez-vous connu une prise/perte de poids inexpliquée ?

Immunity : Tombez-vous souvent malade ou avez-vous des infections fréquentes ? Vous faut-il plus de temps que d'autres pour vous remettre de la maladie ? Avez-vous reçu des recommandations de vaccinations ?

Controls : Constatez-vous des problèmes de santé ? Avez-vous effectué un examen annuel avec votre médecin ?

Sleep (sommeil) : Dormez-vous 7 à 9 heures chaque nuit ? Êtes-vous fatigué pendant la journée ? Avez-vous souvent besoin d'une sieste pour passer la journée ?

Repérer tout signal d'alarme pour mieux prévenir les maladies

En répondant régulièrement à ces questions, on peut facilement repérer tout signal d’alarme, identifier tout changement dans l’état de santé, selon Dr Bawer. "Si vous laissez passer les petits tracas de santé, si vous pensez : ‘Oh, ce n'est rien’, ils ont tendance à évoluer en problèmes plus importants au fil du temps. Alors que, si vous en parlez à votre médecin traitant, on peut traiter le problème immédiatement et prévenir les éventuelles complications."