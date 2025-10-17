Première en Europe : un enfant a reçu une greffe partielle du cœur

L'ESSENTIEL Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) ont réalisé en septembre, en première européenne, une transplantation cardiaque partielle chez un patient âgé de 12 ans.

Cela consiste à remplacer uniquement les structures défaillantes du coeur, soit les valves aortique et pulmonaire.

L'opération qui a duré 5 heures, a été une réussite.

La transplantation cardiaque partielle permet de remplacer les valves aortique et pulmonaire défaillantes par celles d’un donneur, tout en conservant le cœur d'origine du patient. Cette chirurgie, déjà menée sur une trentaine de malades aux USA, a été réalisée pour la première fois en Europe par les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG).

Le patient est un enfant de 12 ans qui souffrait d’une cardiopathie congénitale complexe, appelée "tronc artériel commun".

Transplantation cardiaque partielle : "il était plutôt enthousiaste à l’idée d’essayer"

Avant de subir cette transplantation cardiaque partielle en septembre dernier, le garçon avait été opéré du cœur par trois fois. Toutefois, les valves remplacées ont fini par dysfonctionner entraînant des symptômes impactant ses activités physiques.

Les options traditionnelles proposées face à son état de santé dégradé étaient de changer les valves abîmées par des prothèses biologiques ou une valve mécanique. Mais elles avaient toutes les deux des inconvénients majeurs : la nécessité d’avoir une autre intervention dans quelques années pour l'un et un traitement anticoagulant non indiqué en raison de comorbidités pour l'autre. C’est face à ce dilemme que les équipes de l’établissement ont proposé le nouveau protocole : la transplantation cardiaque partielle. Cela consiste à greffer uniquement les valves aortique et pulmonaire, et non un cœur entier.

"Les muscles du cœur (du patient greffé) sont conservés, le risque de rejet est nettement diminué et le recours aux traitements immunosuppresseurs limité. Qui plus est, les valves peuvent grandir avec l'enfant, ce qui élimine potentiellement la nécessité d'interventions répétées au fil de son développement", explique la Dre Julie Wacke qui a travaillé sur le programme, dans un communiqué.

"Notre fils a 12 ans, il est intelligent, et il connaît son corps mieux que personne. Il était plutôt enthousiaste à l’idée d’essayer, cela lui faisait beaucoup moins peur que la perspective d’une vie en demi-teinte", confie la maman du jeune patient.

Greffe de valves : l’opération a duré 5 heures

Pour cette opération, des valves saines sont prélevées sur un donneur dont le cœur entier ne peut pas être utilisé pour une transplantation cardiaque, "soit parce que la fonction du cœur est altérée, soit parce qu’il n'y a pas de receveur compatible", explique l’établissement suisse. L’intervention a duré cinq heures. Le jeune patient se porte bien et poursuit sa convalescence sous surveillance médicale. Pour l’équipe, cette réussite ouvre "des perspectives pour de nombreux futurs autres".

Environ un enfant sur 100 naît avec une cardiopathie congénitale. Entre 30 et 40 % d’entre eux nécessitent une intervention (chirurgicale ou par cathétérisme).