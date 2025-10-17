Brigitte Bardot hospitalisée : que sait-on de son état de santé ?

L'ESSENTIEL Brigitte Bardot est hospitalisée pour une maladie grave.

Son état reste préoccupant malgré une sortie proche.

À 91 ans, elle continue de défendre la cause animale, loin du tumulte médiatique.

Figure mythique du cinéma français et fervente militante de la cause animale, Brigitte Bardot traverse actuellement une période difficile. Hospitalisée depuis près de trois semaines à l'hôpital privé Saint-Jean de Toulon, l'actrice de 91 ans aurait subi une intervention chirurgicale liée à "une maladie grave", selon les informations de plusieurs médias régionaux, dont Var-Matin.

Un silence qui inquiète

Depuis l'annonce de son hospitalisation, le silence de son entourage n'a fait qu'accentuer l'inquiétude autour de l'état de santé de la star. Si son retour imminent à la Madrague, sa maison emblématique de Saint-Tropez, est évoqué, les médias parlent d'un "état jugé préoccupant". La nature exacte de sa pathologie n'a pas été communiquée, mais la durée de son hospitalisation laisse penser qu'il s'agit d'un problème sérieux.

Malgré son retrait de la vie publique depuis plusieurs années, Brigitte Bardot continue de faire entendre sa voix. Elle a récemment publié Mon BBcédaire, un livre qui se veut une introspection sans filtre : "La liberté, c’est d’être soi, même quand ça dérange", y affirme-t-elle. L’actrice, qui a tourné dans 45 films et enregistré plus de 70 chansons, a mis un terme à sa carrière en 1973 pour se consacrer entièrement à la protection animale.

Provocante jusqu'au bout

Connue pour ses prises de position tranchées, Bardot n’a pas hésité à défendre publiquement au printemps deux figures controversées : Gérard Depardieu et Nicolas Bedos, tous deux accusés d’agressions sexuelles. "Le féminisme, c’est pas mon truc. Moi, j’aime bien les mecs", a-t-elle déclaré sur BFMTV dans sa première interview télévisée depuis 11 ans.

À 91 ans, Brigitte Bardot revendique sa "solitude silencieuse" et son amour pour la nature. "Ce qui me fait aller bien, c’est ma façon de voir la vie, de m’intéresser à la nature, de fuir l’humanité", confiait-elle à l’AFP en 2024.

Une sortie prochaine de l’hôpital serait envisagée dans les jours à venir si son état continue de s’améliorer.