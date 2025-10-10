Quand la honte alimente le cercle vicieux de la mauvaise santé dentaire

L'ESSENTIEL La honte provoquée par le mauvaise état de leurs dents peut conduire les gens à éviter d'aller chez le dentiste.

Ce comportement d'évitement peut amplifier les problèmes de santé bucco-dentaire.

Les chercheurs appellent à former les professionnels de santé et ceux de l'aide sociale à identifier et à prendre en charge la honte dentaire.

Certaines personnes éprouvent de la honte devant leur dentition qui ne ressemble en rien au sourire éclatant vu dans les magazines et sur les tapis rouges. Et ce n’est pas uniquement un problème frivole et superficiel.

Une étude, menée par les universités d’Exeter et de Copenhague, révèle que cette honte peut conduire les gens à éviter les soins dentaires. Ce qui peut mettre leur santé en danger.

Honte dentaire : elle peut conduire à l’évitement des soins

Dans leur étude publiée dans la revue Community Dentistry And Oral Epidemiology, les chercheurs avertissent que la honte dentaire a été identifiée comme un obstacle à la santé bucco-dentaire. Elle peut en effet conduire les patients à éviter les dentistes.

"La honte dentaire peut découler directement de problèmes de santé bucco-dentaire ou de l'esthétique des dents. Elle est souvent plus fréquente chez les personnes vulnérables en raison de privations, de traumatismes ou de maltraitance. Elle est également liée à la consommation d'alcool, de tabac ou aux habitudes alimentaires", notent les auteurs dans leur communiqué. Selon les données recueillies, cette honte est aussi liée à une diminution de l’estime de soi, un isolement social, des comportements défavorables en matière de soins bucco-dentaires ainsi qu'à un risque accru de problèmes dentaires et de santé.

Et surtout, l’évitement des soins fait entrer le patient dans un cercle vicieux. "La honte dentaire est à la fois une conséquence et un facteur des problèmes de santé bucco-dentaire", expliquent les chercheurs. "C'est une conséquence, car les problèmes de santé bucco-dentaire peuvent engendrer de la honte, et c'est un facteur, parce qu'elle peut constituer un obstacle aux soins dentaires quotidiens et à la pratique des soins dentaires. Cela peut transformer la honte dentaire en une spirale auto-alimentée, où la honte liée à la santé bucco-dentaire peut engendrer des comportements indésirables, susceptibles d'aggraver les problèmes et les inégalités en matière de santé bucco-dentaire, et donc d'accroître la honte."

Soins bucco-dentaires : mieux former pour briser le cercle vicieux de la honte

Les chercheurs appellent à une meilleure formation des professionnels de soin ainsi que ceux de l’aide sociale sur cette problématique. Leur capacité à identifier la honte, à gérer sa dynamique de la honte, mais aussi à éviter les pratiques et propos pouvant l’accentuer pourrait aider à mettre un terme au "cercle vicieux".

Ils ajoutent qu’une meilleure compréhension et prise en compte de la honte dentaire de leur part pourrait encourager les patients à demander de l’aide plus facilement.

"Il est important de créer un environnement sans jugement où les patients se sentent en confiance et habilités à donner la priorité à leur santé bucco-dentaire", ajoute la professeure Luna Dolezal de l'Université d'Exeter et auteure de l’étude.