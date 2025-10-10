Charge mentale : les femmes continuent d’en faire trop pour le foyer

L'ESSENTIEL Les femmes assument toujours la majorité des tâches domestiques.

Malgré tous les discours sur l'égalité entre les sexes, les femmes restent les principales victimes de la charge mentale domestique. Une nouvelle enquête nationale du service de garde d’enfants à domicile Yoopies, publiée ce 10 octobre à l'occasion de la Journée mondiale de la santé mentale, dresse un constat préoccupant : les femmes continuent de porter, quasi seules, le poids invisible de l'organisation du foyer.

Un impact direct sur la santé mentale et la carrière

Deux ans après une première étude menée en 2023, les résultats sont sans appel : la charge mentale pèse toujours massivement sur les femmes. En 2025, 63,5 % d'entre elles déclarent assumer la majorité des tâches domestiques, un chiffre quasi stable par rapport à 2023. Et parmi celles en couple, près de 75 % assurent seules la gestion du quotidien : enfants, ménage, organisation... "Qu’elles soient cadres, professions intermédiaires, employées ou retraitées, toutes déclarent être confrontées à cette pression invisible, signe d’un déséquilibre profondément ancré dans la société française", souligne l'étude.

Cette responsabilité constante n'est pas sans conséquences. En 2025, 92,5 % des femmes considèrent que la charge mentale freine leur progression professionnelle, contre 88 % en 2023. Plus grave encore, près d'une femme sur deux a déjà vécu un burn-out ou une dépression. "La charge mentale impacte non seulement la sphère privée mais aussi la vie professionnelle et la santé psychologique", rappellent les auteurs du rapport.

Des solutions existent : les services à domicile

Face à cette situation, les services à la personne apparaissent comme un levier efficace. En 2025, 74,2 % des utilisatrices affirment que ces services améliorent leur quotidien, contre 61,7 % en 2023. Les bénéfices sont multiples : gain de temps (48,4 %), réduction du stress (42,1 %), diminution des tensions familiales (39 %). Et l'impact mesurable : avant recours à une aide à domicile, les femmes évaluaient leur charge mentale à 8,15/10 en moyenne ; après, ce score chute à 6,51/10, soit une baisse de 20 %.

"La charge mentale domestique n’est pas un problème privé : c’est un sujet collectif qui touche à la performance, au bien-être et à l’égalité en entreprise. C’est un enjeu que nous prenons très à cœur chez Yoopies", affirme Marie Cavillon, CEO du service. Si 69 % des salariés considèrent que la charge mentale reste un sujet tabou en entreprise, une légère amélioration est constatée depuis 2023. Et 90 % désirent que les entreprises facilitent l'accès aux services à domicile.