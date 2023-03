Comment partager la charge mentale ?

L'ESSENTIEL La charge mentale est la préoccupation liée à la planification de la vie de famille, aux obligations quotidiennes et aux rendez-vous et peut apparaître sous forme de ruminations à n’importe quel moment de la journée.

Souvent encore portée par les femmes dans le couple, elle augmente non seulement le stress, mais aussi la fatigue et peut créer des tensions.

Dans un couple, il est donc important de bien répartir les tâches et obligations de la semaine en faisant régulièrement un état des lieux pour se rendre compte du temps passé par chacun.

La répartition équitable de la charge mentale n'est pas seulement une question d'égalité dans le couple, mais aussi d'apaisement des frustrations et des tensions pour aider chacun des partenaires à mieux concilier la vie entre le travail et la famille. C'est aussi un exemple que l'on donne à ses enfants.

Qu'est-ce que la charge mentale ?

Être préoccupé par la planification de la vie de famille, des obligations quotidiennes et des rendez-vous s’appelle la "charge mentale". Cette notion s'ajoute à la réalisation de toutes les tâches de la vie quotidienne sous forme de ruminations à n’importe quel moment de la journée. Souvent encore portée par les femmes dans le couple, elle augmente non seulement le stress, mais aussi la fatigue et peut créer des tensions.

D'après les études les plus récentes, à l'échelle d'une semaine, les hommes consacrent environ 10h de moins que les femmes aux différentes tâches domestiques, sans bien sûr compter cette charge mentale (Enquête "Emploi du temps" réalisée par l'Insee).

Comment répartir autrement les tâches domestiques et la charge mentale au sein du couple ?

Commencer par faire un état des lieux des obligations à faire tout au long de la semaine, régulièrement dans l'année, surtout en cas de changement, permet de se rendre compte du temps passé par chacun.

Après avoir fait ce travail de préparation, chaque partenaire peut choisir les tâches en fonction de ses affinités (linge, vaisselle, repas, achat de vêtements, poubelle, bain des enfants, rendez-vous médicaux...) et s'engage à s'en occuper entièrement ou à tour de rôle. L'utilisation d'un calendrier familial visible par tous peut aussi être utile.

Pour limiter la charge mentale, il est préférable d’essayer de définir à quel moment chaque tâche doit être idéalement faite pour éviter les frustrations et les reproches.

Chaque partenaire doit ainsi accepter que ce soit la responsabilité de l'autre de faire la tâche qui lui incombe et qu'il n'est pas nécessaire d‘y ajouter des critiques qui ne provoqueront que le conflit. Au contraire, si votre partenaire n'arrive pas à accomplir ses tâches, prenez le temps d'en discuter pour identifier quels sont ses blocages et comment s'organiser autrement.

Avec cette nouvelle répartition, chacun peut s'encourager en se remerciant pour renforcer positivement les actions de façon durable.

En savoir plus : "Exit la charge mentale !: 7 clés pour une vie de couple égalitaire" de Marie-Laure Monneret.