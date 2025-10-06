Covid-19 : la vaccination déjà possible dans plusieurs pharmacies

L'ESSENTIEL Certaines pharmacies proposent déjà le vaccin contre le Covid-19, avant le lancement officiel du 14 octobre.

Le variant XFG, responsable d’une reprise modérée des cas, reste peu virulent.

La vaccination est gratuite et ouverte à tous.

La campagne hivernale de vaccination contre le Covid-19 doit officiellement commencer le 14 octobre. Mais certaines pharmacies ont pris de l'avance : depuis le 22 septembre, elles peuvent déjà commander les doses, et plusieurs sont aujourd'hui prêtes à vacciner. Une anticipation bienvenue alors que le virus refait surface, porté par un nouveau variant, XFG, surnommé "Frankenstein".

Des doses de vaccin déjà disponibles

Bien que la date officielle soit fixée au 14 octobre, les approvisionnements ont démarré plus tôt. "Les commandes dans les pharmacies ont commencé depuis le 22 septembre", rappelle l'infectiologue Anne-Claude Crémieux sur France Inter. De fait, certaines officines peuvent déjà administrer les nouvelles doses adaptées, sans avoir à attendre le lancement national.

Cette flexibilité est d'autant plus utile que le Covid-19 circule à nouveau. Dans son bulletin épidémiologique du 30 septembre 2025, Santé Publique France confirmait une hausse des cas observés en médecine générale (+16 %) et une augmentation des passages aux urgences pour suspicion d'infection au Covid chez les 75 ans et plus (+24 %). Pour l’heure, la reprise épidémique reste toutefois similaire à 2024 et inférieure aux années précédentes.

Une vaccination gratuite, prioritaire mais ouverte à tous

Le variant XFG, plus contagieux, est responsable de cette hausse des cas. Mais malgré son surnom évocateur, "il ne présente pas, à ce jour, de signes en faveur d’une sévérité plus importante", explique Anne-Claude Crémieux. Il provoque surtout des symptômes de type rhume, comme un mal de gorge ou une forte congestion nasale. XFG semble échapper un peu mieux à l'immunité acquise, mais "le vaccin actuel, conçu pour la campagne d’hiver, reste efficace", affirme l'infectiologue. Une raison de plus pour ne pas repousser la vaccination si la pharmacie du coin est déjà approvisionnée.

Pour rappel, la vaccination est gratuite pour tous, mais elle est prioritairement recommandée aux personnes à risque : les plus de 65 ans, les personnes immunodéprimées, les femmes enceintes et les personnes atteintes de comorbidités. Toutefois, tout individu qui souhaite recevoir une dose peut le faire sans avoir à avancer de frais, même en dehors de ces catégories.