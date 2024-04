Vaccination Covid : comment va se passer la nouvelle campagne qui débute lundi

L'ESSENTIEL À partir du lundi 15 avril et jusqu’au dimanche 16 juin, toutes les personnes qui souhaitent se faire vacciner contre la Covid-19 le pourront.

Cette campagne de vaccination cible avant tout les personnes les plus à risque, comme celles de 80 ans et plus, les immunodéprimés, etc.

Les professionnels de santé habilités à pouvoir vacciner contre la Covid-19 sont les médecins, les pharmaciens, les infirmiers, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes.

J-2 : à partir du lundi 15 avril et jusqu’au dimanche 16 juin, toutes les personnes qui souhaitent se faire vacciner contre la Covid-19 le pourront. Mais, cette campagne de vaccination cible avant tout les personnes les plus fragiles.

Vaccin anti-covid : les personnes les plus à risque prioritaires

Les patients concernés par cette nouvelle campagne de vaccination contre la Covid-19 sont les plus à risque de développer une forme grave de la maladie, notamment :

les 80 ans et plus ;

les personnes immunodéprimées, quel que soit leur âge ;

les résidents en Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et unités de soins de longue durée (USLD), quel que soit leur âge ;

" toute personne à très haut risque selon chaque situation médicale individuelle et dans le cadre d’une décision médicale partagée avec l’équipe soignante ", peut-on lire sur le site service-public .

En fonction de la situation sanitaire, cette nouvelle campagne de vaccination pourra être étendue jusqu’au 15 juillet prochain. "Cette durée permettra aux personnes fragiles d'être protégées pendant l'été, et d’être de nouveau éligibles au début de la campagne automnale", peut-on lire sur le site vaccination-info-service.

Faire le rappel du vaccin de la Covid-19 pendant le printemps

Pour recevoir une première dose de vaccin, il faut que la dernière injection ou infection à la Covid-19 date d’au moins trois mois. Ensuite, il y a une dose de rappel, également après trois mois.

L’Assurance Maladie recommande de la faire au cours du printemps, ce qui "permettra d’être protégé pendant la période estivale, notamment durant les Jeux olympiques et paralympiques au cours desquels la circulation de personnes venues du monde entier pourrait favoriser une vague épidémique."

Les professionnels de santé habilités à vacciner contre la Covid-19 sont les médecins, les pharmaciens, les infirmiers, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes. Si vous souhaitez réaliser cette injection, il faut donc prendre rendez-vous avec l’un d’entre eux. Aucun document n’est nécessaire et la vaccination est prise en charge à 100 %.

Quel est le vaccin administré ? "La vaccination doit se faire préférentiellement avec le vaccin ARNm adapté de Pfizer (Comirnaty®), mais le vaccin Nuvaxovid® XBB.1.5. peut également être utilisé, pour les adultes et les adolescents de 12 ans et plus", indique vaccination-info-service.

Comme le rappelle l’Assurance Maladie, le vaccin contre la Covid-19 ne dispense pas de l’application des gestes barrières : distanciation physique (ou port du masque si elle n’est pas possible), se laver les mains régulièrement ou encore éternuer dans son coude.