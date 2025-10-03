Addiction : le nombre de décès liés à la drogue a doublé en 30 ans

L'ESSENTIEL Le nombre mondial de décès liés à la drogue a plus que doublé au cours entre 1990 et 2021.

Ainsi, 137.278 décès liés à la drogue ont été enregistrés en 2021.

Les pays à revenu élevé sont plus touchés par les conséquences de la consommation de drogue.

La drogue est un véritable fardeau pour la santé publique, et il est particulièrement lourd. Une étude, parue dans la revue Frontiers in Psychiatry le 1er octobre 2025, révèle que le nombre de décès liés à l’usage des opioïdes, de la cocaïne, des amphétamines et d'autres substances a doublé au cours des trois dernières décennies.

Drogue : le nombre de décès a explosé en 30 ans

Les scientifiques ont repris les données de l’étude Global Burden of Disease de 2021 puis ont extrait toutes les morts dues à des troubles liés à la consommation de drogues de 204 pays. Les analyses ont révélé que le nombre de nouveaux cas annuels a augmenté de 36 % entre 1990 et 2021, passant de 10 millions à 13,6 millions de personnes. Sur la même période, la prévalence mondiale (c'est-à-dire le nombre total de cas) a grimpé pour sa part de 34 %, pour atteindre 53,1 millions de personnes.

"Cependant, la population mondiale a également augmenté de 50 % entre 1990 et 2021. Lorsque les auteurs ont pris en compte cette hausse, ils ont constaté une réduction relative de 6 % du taux de prévalence mondial des troubles liés à la consommation de drogue passant de 709,2 cas pour 100.000 en 1990 à 663,8 cas pour 100.000 personnes en 2021", ajoute le communiqué.

Toutefois, l’équipe a repéré un phénomène beaucoup plus inquiétant : le nombre mondial de décès liés à la drogue a plus que doublé au cours de la même période, passant de 61.774 à 137.278 décès par an. En 2021, les addictions ont aussi conduit globalement à la perte de 15,6 millions d’années de vie en bonne santé. Cela représente une hausse de 75 % par rapport à 1990 (8,9 millions d’années en bonne santé perdues).

"La hausse des décès est principalement due à des lacunes systémiques en matière de réduction des risques et d'accès aux traitements. Ce ne sont pas nécessairement les nouvelles drogues, mais la combinaison de substances puissantes comme les opioïdes et la cocaïne, ainsi que la dégradation des conditions sociales et sanitaires des consommateurs actuels, qui en sont responsables", explique le Dr Ning Zhang, professeur à l'hôpital Jinshan de l'université Fudan de Shanghai et auteur correspondant de l'étude.

Toxicomanie : Les pays riches sont particulièrement touchés

En observant les données recueillies, les chercheurs ont remarqué que les pays à revenu élevé sont particulièrement concernés par les problèmes liés aux drogues. En Europe occidentale, le nombre de troubles addictifs aux drogues a grimpé de 7 % pour atteindre 1.201,2 cas pour 100.000 personnes en 30 ans. Les USA sont particulièrement touchés avec 3.821,4 cas de toxicomanie pour 100.000 personnes en 202 et un nombre de décès liés à la drogue multiplié par 11,2 (74.451 décès en 2021).

"Si les tendances actuelles se poursuivent, les décès resteront probablement élevés – ou augmenteront encore – dans les pays à revenu élevé, à moins que la prévention des surdoses, la couverture thérapeutique et la réduction des risques ne soient rapidement renforcées, estime le Dr Zhang. Certaines régions à revenu intermédiaire pourraient continuer à s’améliorer, mais celles où la population est vieillissante ou où les difficultés économiques sont fortes pourraient voir leurs effets s’aggraver sans action ciblée."