Cancer du sein et de la vessie : une innovation en imagerie permettrait une prise en charge plus rapide

L'ESSENTIEL Un nouveau traceur TEP permet de visualiser en quatre heures une protéine fréquemment surexprimée dans les cancers du sein triple négatif et le carcinome urothélial.

Il permet "une visualisation précise et non-invasive de l'expression de la nectine-4 et constitue un outil fiable pour le suivi de la dynamique tumorale".

Son utilisation permettrait de gagner un "temps précieux" lors du diagnostic.

"La nectine-4 est une protéine qui est surexprimée à la fois dans le cancer du sein triple négatif et le carcinome urothélial et qui est une cible potentielle pour traiter ces maladies. Cependant, des défis subsistent dans l’identification des patients qui sont les plus susceptibles de bénéficier des thérapies à la nectine-4", explique Dr Weibo Cai dans un communiqué. Face à ce constat, le scientifique de l'université du Wisconsin Madison a cherché à développer un traceur de PET ( tomographie par émission de positons) permettant une visualisation rapide de la protéine en question.

Ses recherches ont porté leurs fruits comme le révèle l’article paru dans la revue The Journal of Nuclear Medicine.

Nouveau traceur TEP : une absorption par les tissus de la tumeur en seulement 4 heures

Le Dr Cai et son équipe ont décidé de comparer les performances de deux traceurs PET face aux cellules malignes du cancer du sein triple négatif et du carcinome urothélial : 64Cu-NOTA-EV (conjugué avec un anticorps de pleine longueur) et 64Cu-NOTA-EV-F(ab') 2 (conjugué avec un anticorps à fragment). Les capacités des substances à dévoiler l’expression de la nectine-4 dans des cellules ont été mesurées par différents tests. Par exemple, des scanners ont été réalisés avec des souris ayant eu des xénogreffes sous-cutanées présentant des niveaux variables d'expression de la protéine alors qu’elle avait reçu l’une des deux substances.

Résultats : la substance est 64Cu-NOTA-EV-F(ab') 2 est particulièrement prometteuse. Son absorption par les tissus tumoraux est de 4 heures maximum après l’injection, soit beaucoup plus rapidement que l’autre. Ce qui a “permis une imagerie le jour même et une exposition réduite aux rayonnements par rapport aux anticorps de pleine longueur” expliquent les auteurs.

Cancer du sein triple négatif : un traceur qui fait gagner du temps lors du diagnostic

Pour les chercheurs, il serait particulièrement intéressant d’adopter ce nouveau traceur PET dans le diagnostic des cancers du sein triple négatif et les cancers de la vessie. Il permet "une visualisation précise et non-invasive de l'expression de la nectine-4 et constitue un outil fiable pour le suivi de la dynamique tumorale".

Son action rapide aiderait à "gagner un temps précieux dans l'orientation des décisions thérapeutiques et de réduire l'exposition inutile à des thérapies inefficaces", ajoutent-ils. Le Dr Lei Kang du Peking University First Hospital (Chine) qui a travaillé sur cette étude, avance par ailleurs que ce traceur pourrait être utilisé pour "de nombreux autres cancers".