Diagnostic d'Alzheimer : un outil digital plus sûr que les tests papier

L'ESSENTIEL Des scientifiques suédois ont mis au point un test cognitif digital, BioCog, pour faciliter le diagnostic de la maladie d'Alzheimer.

Cette batterie de tests cognitifs digitaux auto-administrés et de courte durée permet d’identifier les troubles cognitifs avec une précision de 85 %.

Combiné à une analyse sanguine, il aide à détecter la maladie d’Alzheimer, vérifiée par biomarqueurs, avec une précision de 90 %.

Après le développement des thérapies ciblant la protéine bêta-amyloïde chez les personnes atteintes de troubles cognitifs liés à la maladie d'Alzheimer, il est urgent, selon des scientifiques de l’université de Lund (Suède) d'identifier efficacement cette population de patients en médecine générale. "Les médecins généralistes ne disposent pas des ressources, du temps ni des connaissances spécialisées nécessaires pour investiguer une potentielle maladie d'Alzheimer de la même manière que les cliniques spécialisées en mémoire. C'est là qu'un test cognitif numérique peut faire toute la différence", a déclaré Oskar Hansson, professeur suédois de neurologie.

Mémoire, attention… Un test cognitif digital auto-administré qui simplifie "la tâche des généralistes"

Dans une étude, le chercheur et son équipe ont conçu un test cognitif digital, BioCog, destiné aux soins primaires, comme première étape du processus de dépistage pour la maladie d'Alzheimer. Ce dispositif, utilisé par les patients eux-mêmes "avec une intervention minimale du personnel soignant", évalue les capacités cognitives du patient, principalement la mémoire (mémoriser dix mots), la vitesse de traitement cognitif et l’attention (la rapidité ou la lenteur du traitement de l’information), l’orientation (l’année, le jour, le rappel différé (se souvenir d’informations précédemment mémorisées) et la reconnaissance (parmi 30 mots, reconnaître les dix mots précédemment mémorisés).

Ainsi, contrairement aux tests papier, généralement utilisés pour évaluer les troubles cognitifs, ce test mesure des aspects et des variables qui étaient auparavant difficiles à évaluer, comme le temps de recherche ou la vitesse à laquelle le patient touche l’écran. "L'objectif de ce test est de simplifier la tâche des médecins généralistes", selon les auteurs. S’il révèle des altérations cognitives, le médecin peut prescrire des analyses sanguines complémentaires afin de déterminer si la maladie d'Alzheimer est à l'origine des troubles cognitifs.

Alzheimer : le test combiné à une prise sang atteint une précision de 90 %

Afin de vérifier l’efficacité du test, les chercheurs ont recruté deux groupes de 223 et 403 patients. "En médecine générale, BioCog présentait une précision de 85 % avec un seuil unique pour définir les troubles cognitifs, ce qui était nettement supérieur à l'évaluation des médecins généralistes (précision de 73 %). La précision atteignait 90 % avec une approche à deux seuils. BioCog présentait une précision significativement supérieure à celle des tests papier-crayon standard et à celle d'un autre test cognitif numérique", peut-on lire dans les résultats. En outre, le dispositif, combiné à une analyse sanguine, permettait de détecter la maladie d’Alzheimer, vérifiée par biomarqueurs, avec une précision de 90 %.

"Notre nouveau test digital fournit une première image objective, plus précoce et plus précise, des patients présentant des troubles cognitifs évocateurs de la maladie d'Alzheimer. Cela permet d'identifier les patients devant subir un test sanguin mesurant le taux de protéine tau phosphorylée et capable de détecter la maladie d'Alzheimer dans le cerveau avec une grande précision", a conclu Pontus Tideman, qui a dirigé les travaux publiés dans la revue Nature Medicine.