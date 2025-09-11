Cancers de la tête et du cou liés au HPV : un test sanguin pour les détecter plus tôt

L'ESSENTIEL Des scientifiques américains ont développé un test, appelé HPV-DeepSeek, qui utilise le séquençage du génome entier pour détecter des fragments microscopiques d'ADN du HPV qui se sont détachés d'une tumeur et ont pénétré dans la circulation sanguine.

Lors d’une première étude, le dispositif était plus performant pour les échantillons sanguins prélevés plus près du diagnostic des patients.

L'application d'un modèle d'apprentissage automatique formé et testé sur une cohorte de 306 personnes a augmenté la sensibilité de la détection et le délai maximal à 10,3 ans.

L'incidence des cancers de la tête et du cou augmente avec l'âge et la plupart des patients sont âgés de 50 à 70 ans. Cependant, l'incidence est en augmentation chez les patients plus jeunes en raison des cancers (principalement oropharyngés) causés par une infection par le papillomavirus humain (HPV), selon le Manuel MSD. Contrairement aux cancers du col de l'utérus causés par le HPV, il n'existe pas de test de dépistage pour les cancers de la tête et du cou liés au papillomavirus. Ainsi, les personnes sont généralement diagnostiquées après que la tumeur ait touché plusieurs cellules, provoquant des symptômes et se propageant aux ganglions lymphatiques.

Cancer : le test a détecté l'ADN tumoral du HPV dans 22 des 28 échantillons sanguins de patients

Pour éviter cela et réduire la morbidité et la mortalité liées à ces cancers, des scientifiques du Harvard Medical School (États-Unis) se sont penchés sur le développement d’un test sanguin pour repérer ces cancers plus tôt. "L'ADN du HPV tumoral circulant (ctHPVDNA) est un biomarqueur sensible et spécifique du HPV+OPSCC au moment du diagnostic. On ignore si le ctHPVDNA est détectable avant le diagnostic et, par conséquent, son potentiel en tant que test de dépistage précoce", a indiqué l’équipe. À partir de cette information, elle élaboré un nouvel outil de biopsie liquide, appelé HPV-DeepSeek. Ce dernier utilise le séquençage du génome entier pour détecter des fragments microscopiques d'ADN du HPV qui se sont détachés d'une tumeur et ont pénétré dans la circulation sanguine.

Afin de savoir si ce dispositif permettait de détecter le cancer de la tête et du cou associé au papillomavirus bien avant la survenue des symptômes, les scientifiques ont analysé 56 échantillons de la biobanque Mass General Brigham : 28 provenant de personnes ayant développé un cancer de la tête et du cou associé au HPV des années plus tard et 28 provenant d’adultes en bonne santé. Les résultats du test, publiés dans la revue Journal of the National Cancer Institute, étaient positifs dans 22 des 28 échantillons sanguins de patients ayant développé le cancer plus tard avec un délai maximal de 7,8 ans. Quant aux 28 échantillons des patients témoins, ils se sont révélés négatifs, "ce qui témoigne de la haute spécificité du test."

Un délai maximal estimé à 10,3 ans

Selon les auteurs, la précision diagnostique était la plus élevée dans les quatre ans suivant le diagnostic du cancer et était supérieure à la détection des anticorps anti-HPV dans le même laps de temps. Grâce à l'apprentissage automatique, les chercheurs ont pu améliorer la performance du test. Dans une recherche, menée sur 306 patients, il a permis d'identifier avec précision 27 cas de cancer sur 28, y compris des échantillons prélevés jusqu'à 10,3 ans avant le diagnostic.