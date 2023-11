Cancers de la tête et du cou : comment reconnaître les symptômes ?

L'ESSENTIEL L’association de patient Corasso lance une nouvelle campagne de communication autour des cancers de la tête et du cou.

"À destination du grand public mais aussi des professionnels de santé, cette campagne se concentre sur la mise en lumière des symptômes qui peuvent paraître bénins mais qui doivent alerter s’ils persistent plus de 3 semaines", expliquent les militants.

Cette année encore, du 7 au 11 novembre, l’association de patient Corasso poursuit sa mission de sensibilisation autour des cancers de la tête et du cou en concevant une campagne de communication qui vise à répondre à un triple objectif : interpeller, alerter et favoriser le dépistage précoce de ces pathologies encore méconnues.

Cancers de la tête et du cou : en quoi consiste la campagne de prévention ?

"À destination du grand public mais aussi des professionnels de santé, cette campagne se concentre sur la mise en lumière des symptômes qui peuvent paraître bénins mais qui doivent alerter s’ils persistent plus de 3 semaines", expliquent les militants dans un communiqué de presse. "Cette campagne sera déployée grâce à un affichage impactant dans les gares de toute la France, accompagnée de témoignages vidéos de patients, d’aidants et de médecins", poursuivent-ils.

Cancers de la tête et du cou : les symptômes qui doivent alerter

Une partie des symptômes qui révèlent les cancers tête et cou peuvent passer inaperçus. Il s’agit, par exemple, de gênes ou de douleurs locales ressemblant à celles d’une angine, d’une pharyngite ou d’une laryngite. D’autres manifestations peuvent également se déclarer : nez bouché ou saignement, grosseur dans le cou (ganglions), douleur au niveau de la langue, mal de gorge ou enrouement, difficulté et/ou douleur en mastiquant ou en avalant.



Dans le cas d’une maladie banale, ces symptômes sont souvent diffus alors que dans le cancer, ils sont très localisés. "L’un des principaux signes qui doit inciter le patient à consulter, c’est la durée des symptômes : passées 3 semaines, un avis médical est indispensable. Les médecins généralistes connaissent bien les symptômes des cancers tête et cou classiques et orientent leurs patients, si nécessaire, vers un médecin spécialiste en ORL ou vers des grands centres de prise en charge du cancer. Le problème se pose pour les cancers tête et cou rares dont les symptômes sont peu connus des médecins", explique le Dr Temam.

15.000 personnes touchées chaque année par un cancer de la tête et du cou

Dès lors que le médecin généraliste suspecte un cancer de la tête et du cou, il prescrit un scanner avec injection d’un produit à base d’iode permettant de mettre en exergue les éventuels tissus cancéreux.



15.000 personnes sont touchées chaque année en France par un cancer de la tête et du cou, 70 % d’entre elles étant diagnostiquées à un stade avancé. Dans 9 cas sur 10, les cancers ORL peuvent être guéris s’ils sont pris à temps.