Cancer du sang récidivant : un nouveau médicament testé sur l'Homme suscite l'espoir

L'ESSENTIEL Les cancers du sang étudiés dans cet essai affectent un type spécifique de globules blancs, appelé lymphocyte B, qui est une cellule responsable de la production d'anticorps et de la lutte contre les infections.

Aux Etats-Unis, le cancer du sang tue une personne toutes les neuf minutes, et toutes les trois minutes, une personne est diagnostiquée avec la maladie.

Leucémies, lymphomes, myélomes sont les plus fréquents des cancers hématologiques ou "cancers du sang". Chaque année, en France, ils touchent plus de 33.000 personnes, en particulier les enfants et jeunes adultes, et les personnes âgées.

Lorsqu'un virus ou une bactérie pénètre dans la circulation sanguine, les lymphocytes B se mettent à produire des anticorps pour le tuer. Il arrive que ce processus s’enraye : au lieu de lutter contre le pathogène, les lymphocytes B commencent à se diviser de manière incontrôlée, ce qui entraîne un cancer du sang. Les médicaments existants à ce jour contre ce type de cancers fonctionnent en se liant à une enzyme clé, appelée BTK, qui est impliquée dans le processus de signalisation. Les médicaments bloquent l'action de l'enzyme et par conséquent, les lymphocytes B anormaux meurent.

Sauf que chez de nombreux patients, ce n’est que temporaire : au fil du temps, l’enzyme BTK mute et les médicaments ne font plus effet. Et le cancer finit par revenir. Mais un nouveau médicament, testé pour la première fois sur l’humain lors d’un essai clinique, pourrait bien offrir une option supplémentaire aux personnes dont le cancer a récidivé après les traitements standards, d’après une étude publiée dans la revue Cancer Discovery.

Un essai clinique sur 47 patients en rechute de cancers du sang

Le "nemtabrutinib" a été conçu pour se lier à la BTK même en présence de mutations courantes qui font que d'autres inhibiteurs de la BTK cessent de fonctionner. En plus de la BTK, il se lie également à un certain nombre de protéines importantes dans ce type de cancers. Les chercheurs ont testé ce nouveau médicament, une pilule par jour à des doses diverses, sur 47 patients qui avaient reçu au moins deux traitements antérieurs. Plus de la moitié de ces patients avaient une leucémie lymphoïde chronique (LLC) en rechute, tandis que les autres avaient un lymphome non hodgkinien (LNH).

Aucun effet secondaire grave après le nouveau médicament

Résultat, plus de 75 % des patients atteints de LLC en rechute ont répondu favorablement au médicament, à une dose optimale de 65 mg. "La plupart des patients ne montraient plus de signe de cancer pendant au moins 16 mois durant toute la période de l’essai", écrivent les chercheurs de l’Ohio State University Comprehensive Cancer Center, aux Etats-Unis. Bien que tous les patients aient présenté certains effets secondaires, ce qui est courant avec les médicaments de chimiothérapie, la quasi-totalité étaient "mineurs et gérables, ce qui prouve que le médicament est également très sûr."

"Le nemtabrutinib semble très prometteur pour les patients dont le cancer progresse malgré les traitements, se réjouit l’hématologue Jennifer Woyach, autrice principale de l’étude, dans un communiqué. [Il] doit maintenant faire l’objet d’essais plus importants et plus significatifs, où il sera comparé à d'autres médicaments standards, et en combinaison avec d'autres médicaments actifs."