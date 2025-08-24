  • CONTACT
Bactéries

Leptospirose : un adolescent contaminé lors d’une baignade dans un cours d’eau

En août, en nageant dans une rivière interdite à la baignade, un jeune a contracté la leptospirose, une infection bactérienne dont il faut se protéger car la forme la plus grave peut être mortelle. 

Leptospirose : un adolescent contaminé lors d’une baignade dans un cours d’eau Anze Furlan / psgtproductions/iStock
L'ESSENTIEL
  • Un adolescent de 16 ans a contracté la leptospirose en août après avoir nagé dans une rivière interdite à la baignade en Isère.
  • Cette infection bactérienne, généralement bénigne, peut provoquer fièvre, douleurs et, dans 20 % des cas, des formes graves potentiellement mortelles.
  • Pour se protéger, il est conseillé d’éviter les baignades en eau douce en cas de plaie et de consulter rapidement en cas de symptômes.

Une semaine d’hospitalisation pour une simple baignade. En août, un adolescent de 16 ans a nagé dans la Bourbre, une rivière située en Isère, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, alors que c’était interdit. Et pour cause, c’est à ce moment qu’il a contracté la leptospirose.

Les bactéries responsables de la leptospirose survivent en eau douce

Cette maladie est due à des bactéries leptospires qui peuvent être transmises à l’Homme par les urines d’un animal qui en est porteur. En milieu extérieur, dans de l’eau douce par exemple, ces germes peuvent survivre et contaminer. C’est ce qui est certainement arrivé à l’adolescent de 16 ans. En effet, selon Le Dauphiné Libéré, la baignade aurait été interdite dans la Bourbre car la "qualité des eaux (n’était) pas au rendez-vous”.

Dans la plupart des cas, la leptospirose est bénigne pour l’être humain. Elle se caractérise par de la fièvre, des maux de tête, des frissons, des douleurs musculaires et articulaires, des yeux très rouges et parfois de la toux. L’adolescent de 16 ans a souffert de plusieurs de ces symptômes qui lui ont valu une semaine d’hospitalisation. Il a depuis pu rentrer chez lui. 

Mais dans 20 % des cas, selon l’Institut Pasteur, la forme est plus grave, avec un syndrome hémorragique. Quand il s’accompagne d’une insuffisance rénale aiguë et d’une atteinte neurologique, comme des convulsions ou le coma, cela signifie que le patient est atteint du stade le plus grave de la leptospirose, appelé le syndrome de Weil, qui peut être mortel. 

La leptospirose, une maladie contre laquelle on peut se protéger

Au quotidien, il est possible de se protéger contre cette maladie. Comme l’indique l’Agence régionale de santé (ARS) Bourgogne-Franche-Comté, la baignade en eau douce est déconseillée en "cas de plaie, d’érosion cutanée ou muqueuse, même petites. Après un contact avec de l’eau ou de la terre, il est préconisé de toujours se rincer avec de l’eau potable et désinfecter ses plaies éventuelles”. En cas de fièvre après une baignade, le ministère de la Santé recommande de consulter son médecin traitant en tenant compte du temps d'incubation de la maladie, pouvant aller de 4 à 19 jours.

Pour les personnes exposées à cette bactérie dans le cadre de leur travail, le port de matériel de protection est indispensable quand ils sont en activité, comme des bottes, des gants étanches, des combinaisons ou encore des lunettes de sécurité. Dans certains cas, la vaccination peut être recommandée par la médecine du travail. Celle-ci est constituée de trois injections, puis d’un rappel tous les deux ans. 

En France, la leptospirose est inscrite depuis le 24 août 2023 sur la liste des maladies à déclaration obligatoire. Dans l’Hexagone, il y a eu 596 cas en  2022, selon Santé publique France (SpF). Dans le monde, chaque année, il y a environ un million de personnes atteintes de cette maladie, avec 6 % de décès.

