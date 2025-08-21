Syndrome de Korsakoff : de quoi s’agit-il ?

L'ESSENTIEL Le syndrome Korsakoff est une démence qui se traduit par une perte sévère de la mémoire des événements récents.

Il s’agit d’une complication de la carence en thiamine (vitamine B1), fréquente chez les patients souffrant de troubles de la consommation d'alcool.

Le traitement consiste à administrer par voie intraveineuse ou orale de la vitamine B1.

Lorsque l’on parle de démence, on pense souvent à la maladie de Parkinson, la démence à corps de Lewy, la maladie d'Alzheimer et la démence vasculaire. Cependant, il existe aussi le syndrome de Korsakoff qui impacte, aux premiers stades, la mémoire à court terme. D’après la Société Française d’Alcoologie, il est classiquement décrit comme "une triade clinique composée de confusion, de dysfonctionnement oculaire (notamment nystagmus et ophtalmoparésie) et d'ataxie. Toutefois, une minorité de patients (16 %) atteints d'encéphalopathie de Wernicke présentent la triade complète."

À quoi est dû le syndrome de Korsakoff ?

Le syndrome Korsakoff peut se développer chez les personnes consommant trop d’alcool ou malnutries, en général en raison d’une carence en thiamine, plus précisément en vitamine B1, selon le Manuel MSD. Car oui, l’alcool peut empêcher le corps d’absorber les vitamines essentielles. "La vitamine B1, dont le rôle métabolique est fondamental, n’est pas synthétisée par l’organisme et provient uniquement de l’alimentation. (…) De nombreux aliments comme le poisson, la viande, les noix et les graines contiennent de la thiamine en petites quantités", indique Santé publique France dans une étude. Si ces aliments ne sont pas régulièrement consommés, les effets d’une carence en thiamine se manifestent en quelques semaines, car les réserves de l’organisme sont très limitées.

Comment se manifeste cette démence liée à l’alcool ?

Cette démence liée à l’alcool se manifeste par une perte sévère de la mémoire des événements récents. "La mémoire d’événements plus lointains dans le passé semble moins altérée." D’après le Manuel, les patients peuvent avoir une vie sociale et s’entretenir avec les autres de façon cohérente, même s’ils ne se souviennent pas ce qui s’est passé dans les jours, mois, années ou même dans les quelques minutes précédentes. "Elles ont tendance à inventer (fabuler) plutôt que de reconnaître qu’elles ne peuvent pas se souvenir." En outre, ces dernières ont du mal à acquérir de nouvelles informations ou aptitudes et ont des comportements et discours répétitifs.

"L’encéphalopathie de Wernicke-Korsakoff entraîne des troubles de la vision, de l’équilibre et du mouvement. Parmi les principaux symptômes : la confusion, la difficulté à marcher, les problèmes de coordination et d’équilibre, les mouvements involontaires des yeux, une pression artérielle basse ou encore une hypothermie", précise France Alzheimer.

Syndrome de Korsakoff : quels sont les traitements ?

Le syndrome de Korsakoff peut être irréversible, signale la Société Française d’Alcoologie. Il constitue donc une urgence médicale. Sa prise en charge passe par la réhabilitation cognitive et l’administration de la thiamine par voie intraveineuse. La supplémentation "peut corriger l’encéphalopathie de Wernicke, bien que le rétablissement soit souvent incomplet si le traitement a été retardé. Malgré le traitement, les symptômes du syndrome de Korsakoff peuvent persister et ne pas disparaître. Si elle n’est pas traitée, l’encéphalopathie de Wernicke peut être mortelle, mais les décès sont rares dans les pays industrialisés", signale le Manuel MSD.