Développer la résilience pour gérer les crises

L'ESSENTIEL Dans le cours d'une vie, les crises sont inévitables et il est essentiel de savoir les traverser et s'en remettre.

La résilience repose sur la capacité à faire face et à mieux rebondir.

La résilience nécessite de prendre soin de soi et de cultiver une bonne hygiène de vie.

Quand l'incertitude, les épreuves personnelles ou collectives et les défis se succèdent, développer sa résilience est un atout indispensable pour préserver son bien-être et soutenir son entourage. Loin d’être un trait inné, elle est une compétence que chacun peut développer, notamment en prenant en compte ses émotions, en recherchant du soutien social et en prenant soin de sa santé physique et mentale.

Apprendre à traverser l’inattendu avec souplesse

Dans la vie de chacun, les crises sont inévitables : perte d’un emploi, maladie, deuil ou encore catastrophes collectives. La résilience ne fait pas disparaître la souffrance ni les problèmes, elle permet simplement d’éviter d’être paralysé face à eux.

En cultivant une capacité à faire face plutôt qu’à fuir, chacun peut retrouver un sentiment de contrôle et une perspective plus apaisée. Les études montrent que les personnes résilientes parviennent souvent à mieux rebondir après une épreuve, non parce qu’elles sont "plus fortes", mais parce qu’elles se sont préparées à traverser les tempêtes.

Construire une base solide

Contrairement à une idée reçue, la résilience est un processus qui s’apprend et s’entretient. En prenant soin de soi au quotidien — avec une alimentation équilibrée, un sommeil de qualité, de l’exercice physique ou encore la pratique de la pleine conscience, il est possible de renforcer sa stabilité intérieure.

Loin d’être égoïste, cette hygiène de vie constitue un socle pour pouvoir ensuite soutenir les autres. Savoir ralentir, se reconnecter à ses besoins fondamentaux et accueillir ses émotions sans jugement est un acte de résilience en soi, qui aide à faire face aux tempêtes.

Cultiver une force collective face aux crises

La résilience s’enracine également dans la relation aux autres. Une personne entourée, écoutée et comprise résiste mieux au stress. Oser demander de l’aide, parler de ses émotions ou simplement passer du temps avec des proches crée un filet de sécurité essentiel.

Les pratiques culturelles ou spirituelles, comme des rituels, des repas partagés ou des moments de gratitude, renforcent aussi ce sentiment d’appartenance, de continuité et de sens. Elles rappellent que nous ne sommes pas seuls face aux défis, et que le collectif peut être une source immense de réconfort.

En savoir plus : "Un merveilleux malheur" de Boris Cyrulnik.