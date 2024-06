Dormir plus permet d'accroître la gratitude, la résilience et l'épanouissement

L'ESSENTIEL Le fait de se coucher plus tôt et ainsi de prolonger son sommeil de 46 minutes améliore la somnolence subjective et les troubles de l'humeur.

En revanche, dormir plus tard et perdre 37 minutes de sommeil les ont aggravés.

Le fait d'augmenter subtilement le sommeil accroît la gratitude, la résilience et le sentiment d'épanouissement dans la vie.

"Les personnes reconnaissantes, résilientes et épanouies dans la vie sont en meilleure santé et dorment mieux. Cette corrélation est généralement attribuée à des facteurs de personnalité ou à des perspectives positives entraînant un meilleur sommeil", ont écrit des chercheurs de l'université Baylor de Waco (États-Unis) dans l’introduction de leur étude publiée dans la revue Sleep. Dans cette dernière, ils ont analysé l'interprétation causale inverse : les pertes et les gains de sommeil affectent-ils les sentiments et les expressions de gratitude, de résilience et d'épanouissement ?

Dormir 46 minutes de plus améliore les troubles de l’humeur

Pour répondre à cette question, l’équipe a recruté 90 adultes qui ont été répartis au hasard en trois groupes. Ils devaient soit se coucher tard, soit se coucher tôt, soit dormir normalement pendant une semaine de travail. Cela a été évalué par actigraphie. Les principaux résultats pris en compte étaient des changements dans les sentiments d'épanouissement, de résilience et de gratitude, ainsi que dans l'expression comportementale de la gratitude (c'est-à-dire l'écriture d'une liste de gratitude).

Les résultats ont montré que lorsque les participants se sont couchés plus tôt, leur sommeil a été prolongé de 46 minutes par nuit en moyenne, ce qui a amélioré la somnolence subjective et les troubles de l'humeur. En revanche, quand ils dormaient plus tard, ce qui réduisait le sommeil nocturne de 37 minutes en moyenne, la somnolence subjective et les troubles de l'humeur ont été aggravés.

Deux fois plus de mots sur la liste de gratitude après un sommeil plus long

D’après les auteurs, les mesures de l'épanouissement, de la résilience et de la gratitude se sont améliorées de manière significative tout au long de la semaine avec l'extension du sommeil et se sont détériorées de manière significative avec la restriction du sommeil. Les participants ayant dormi plus longtemps ont écrit deux fois plus de mots sur leur liste de gratitude que les volontaires ayant été dans les deux autres conditions. "La plupart des effets persistent lorsque l'on tient compte de l'humeur." Pour rappel, ces attitudes positives sont au cœur du bien-être et constituent l'un des fondements des comportements prosociaux.