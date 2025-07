Pourquoi radotons-nous et en quoi cela peut-il nous faire du bien ?

L'ESSENTIEL Radoter n''est pas qu'un signe de vieillissement.

Répéter une histoire permet de consolider une expérience, un apprentissage ou un souvenir.

Radoter peut être une façon de garder l'attention, de se divertir, mais aussi de transmettre une mémoire collective.

Qui n'a pas déjà raconté plusieurs fois la même histoire, anecdote ou souvenir ? Cette expérience universelle n'est pas qu'un simple signe de vieillissement, mais elle a des raisons profondes et nécessaires, autant à titre individuel que collectif.

Radoter pour donner du sens à son vécu

Répéter une histoire permet non seulement de ne pas l'oublier, mais surtout de consolider une expérience et de réaffirmer une part de soi. Quand une personne âgée raconte encore et encore un souvenir d'enfance, elle cherche à transmettre et à laisser une trace.

Chez les plus jeunes, la répétition est aussi une étape essentielle de l'apprentissage qui rassure. C'est d'ailleurs souvent pour cela qu'ils réclament la même histoire à lire le soir, en cherchant un récit familier.

Chez les adultes, en plus de chercher à se rassurer, revenir sur un événement permet d'en approfondir le sens et de mieux comprendre ce qui a été vécu. C'est un très bon moyen de remettre de l'ordre dans ses émotions.

Radoter pour créer du lien avec les autres

Répéter une histoire permet aussi d'être entendu, reconnu et relié avec son auditoire. Cela peut être une façon de garder l'attention, de se divertir, mais aussi de transmettre des valeurs, une identité, et même une mémoire collective.

Accueillir ce type de récit avec bienveillance permet de les écouter pour ce qu'ils sont : un acte de confiance, de présence, et même d'attachement.

Radoter pour se rassurer face à l'incertitude

Répéter encore et encore une information, un souvenir ou même une question, c'est parfois aussi chercher à apaiser une inquiétude et retrouver une forme de contrôle. C'est souvent le cas chez les personnes anxieuses qui reformulent plusieurs fois une consigne avant un rendez-vous important pour se préparer et se stabiliser émotionnellement.

Chez les personnes âgées, la répétition permet aussi de compenser une perte de repères ou de structure, en cherchant à s'auto-apaiser et à se sentir moins seul. Ce n'est donc ni un défaut ni une faiblesse, mais une expression naturelle du besoin de sens, de lien et de sécurité.

En savoir plus : "Psychologie et cerveau : pour mieux comprendre comment il fonctionne (Petites expériences de psychologie)" d'Alain Lieury.