L’exposition répétée aux feux de forêt fait grimper le risque d’insuffisance cardiaque

L'ESSENTIEL L'exposition à long terme à la fumée des feux de forêt peut augmenter le risque d'insuffisance cardiaque.

Les personnes âgées, les femmes et les populations vulnérables sont les plus impactés.

Selon l'étude, une exposition à 1 microgramme de PM2,5 par mètre cube sur une période de deux ans augmente le risque d'insuffisance cardiaque de 1,4 %.

Un important incendie s’est déclaré lundi 7 juillet autour de Narbonne. Plus de 2.000 hectares ont brûlé, des centaines de pompiers sont sur le terrain tandis que les habitants ont été appelés à rester confinés ou même à évacuer dans certaines zones. Un autre appel au confinement a également été décidé à Marseille ce 8 juillet en fin de matinée et des habitants évacués. Bien que nous ne soyons qu’au début de l’été, il ne s’agit pas des premiers feux inquiétants dans l’Hexagone. Et en plus des problématiques environnementales et économiques qu’ils provoquent, ces incendies ont aussi des répercussions sur la santé cardiaque.

En effet, l'exposition répétée à la fumée des feux de forêt peut augmenter le risque d'insuffisance cardiaque, en particulier chez les personnes âgées, les femmes et les populations vulnérables, selon une étude publiée fin juin dans la revue JACC.

Exposition fréquente aux feux de forêt : un risque accru d’insuffisance cardiaque

Ayant conscience que les changements environnementaux entraînent des incendies plus fréquents et plus intenses, les chercheurs de l'université Emory ont voulu évaluer l’impact des feux de forêts sur la santé cardiaque. Ils se sont surtout intéressés à l’exposition aux particules fines (PM2,5) issues notamment de la combustion de la forêt.

L’équipe a ainsi repris les dossiers médicaux de plus de 22 millions d’Américains ayant bénéficié de l’assurance santé Medicare et Medicaid entre 2007 et 2018. Elle a aussi noté le nombre de jours par an où la pollution liée à la fumée des feux de forêt dépassait les seuils de 1 et 2,5 microgrammes par mètre cube.

Après avoir analysé l’ensemble des données recueillies, les scientifiques ont constaté que chaque fois que le niveau de PM2,5 dans la fumée des feux de forêt grimpait de seulement 1 microgramme par mètre cube sur une période de deux ans, le risque d'insuffisance cardiaque des habitants augmentait de 1,4 %.

"Nous avons également constaté que l'association entre la fumée PM2,5 et l'insuffisance cardiaque était plus forte chez les femmes, les personnes éligibles à Medicaid et celles vivant dans des zones à faible revenu, ce qui indique une sensibilité plus élevée", ajoute Hua Hao, chercheur à la Rollins School of Public Health de l'université Emory et auteur principal de l'étude.

74 % de la planète affrontera encore plus de feux de forêt à la fin du siècle

Les auteurs ont par ailleurs mis en évidence que la pollution liée aux feux de forêt était l’une des plus dangereuses pour le cœur. "Comparé à la même augmentation de la pollution atmosphérique provenant de sources autres que la fumée, le risque d'insuffisance cardiaque n'a augmenté que de 0,5 %", précisent-ils dans leur communiqué. Pour eux, cela montre que la toxicité relative de la fumée des feux de forêt est "potentiellement plus élevée que celle des autres types de pollution atmosphérique".

"D'ici la fin du siècle, dans un scénario d'émissions de gaz à effet de serre élevées, nous prévoyons que 74 % de la planète connaîtra une augmentation substantielle de la durée et de la fréquence des feux de forêt", prévient Pr Joan A. Casey de l'université de Washington et auteure de l'éditorial accompagnant le rapport.

Cette étude met en lumière la menace croissante et sous-estimée pour la santé cardiaque que représente la fumée des feux de forêt. Pour les scientifiques, il est ainsi urgent de "protéger les communautés par le biais de politiques environnementales et de la préparation des soins de santé".