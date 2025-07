Cancer du côlon : faire de l’exercice améliore les chances de survie de 37 %

L'ESSENTIEL Les patients atteints d'un cancer du côlon participant à un programme d’exercice ont connu une réduction de 37 % du risque de décès.

Le taux de récidive baisse de 28 %

Pour les chercheurs, l'exercice physique devrait être intégré à la prise en charge du cancer.

Avoir une activité physique régulière est bon pour la santé, et cela, même si on est malade. Une nouvelle étude confirme une nouvelle fois cette hypothèse. Des chercheurs de l'université de Waterloo (Canada) et du Réseau régional de santé de Waterloo (WRHN) ont montré que suivre un programme d’exercice réduit les risques de décès et de récidives des patients atteints d’un cancer du côlon.

Cancer du côlon et activité physique : moins de décès et de récidive

Pour déterminer précisément les effets du sport sur le pronostic du cancer colorectal, les scientifiques ont suivi 889 patients atteints de la maladie répartis dans 55 centres de soin canadiens. Ces volontaires ont suivi le programme UW WELL-FIT. Ce dernier propose aux personnes ayant reçu un traitement contre le cancer de participer à 12 semaines d’exercices. Ils sont axés sur la restauration et l'amélioration de la fonction physique et de la qualité de vie des patients.

L’analyse des données obtenues lors de l’étude confirme que l'intégration de l'exercice physique aux soins améliore l'état de santé des malades. Plus exactement, ils ont vu leur risque de décès diminuer de 37 % par rapport aux patients qui ne suivent pas le programme sportif. Par ailleurs, leur risque de récidive ou d’avoir un autre cancer baisse de 28 %.

Cancer colorectal : l’activité physique devrait être intégrée dans la prise en charge

"Nous savons depuis longtemps que l'exercice physique est bénéfique pour les patients atteints de cancer, mais constater des améliorations aussi nettes en termes de survie sans maladie et de survie globale, confirmées par des données rigoureuses, est extraordinaire. Ces résultats suggèrent que l'exercice physique devrait être intégré à la prise en charge du cancer, non seulement comme une recommandation, mais comme partie intégrante du plan de traitement, du diagnostic à la survie", explique la Dr Stacey Hubay, oncologue médicale et chercheuse principale au WRHN.

Face aux bons résultats obtenus avec les patients atteints d’un cancer du côlon participant au programme d’activités physiques, des travaux supplémentaires ont été lancés pour déterminer si des bénéfices sont aussi observés chez les hommes atteints d'un cancer de la prostate métastatique.